Що категорично не можна підживлювати золою на городі та в саду — поради

Є великий шанс знищити врожай — що категорично не можна підживлювати золою
Зола — це досить корисне і популярне для рослин добриво, адже справжні господарі часто використовують її як в саду, так і на городі. Варто знати, яку користь для рослин несе зола і які культури в жодному разі не можна підживлювати цим добривом.
Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для дачників.
Чому зола корисна для рослин
До складу золи входять компоненти, які потрібні для гарного росту рослин. Йдеться про такі корисні речовини, як:
- Фосфор
- Кальцій
- Калій
- Магній
Проте, головною особливості золи є той факт, що вона розкислює ґрунт і покращує ріст рослини. Наприклад, золою потрібно підживлювати картоплю, малину і полуницю, але що стосується інших культур, то тут важливо звернути особливу увагу, адже не всі люблять золу.
Які культури не можна підживлювати золою
Оскільки зола здатна знизити кислотність ґрунту, рослинам і культурам, які люблять кислий ґрунт, золу ні в якому разі не можна давати. Отже, категорично не рекомендується підживлювати золою такі культури на городі, як:
- Редиску, адже можна знищити весь врожай
- Кавун, адже порушиться водний обмін, тому плоди почнуть гнити
- Щавель, адже він не ростиме із золою
Які рослини не можна підживлювати золою
Далеко не всі рослини люблять золу, тому тим, хто цього не любить, краще не додавати золу, щоб не зіпсувати ріст. Зокрема, золою в жодному разі не можна підживлювати такі рослини, як:
- Разалія
- Гортензія
- Камелія
- Лаванда
- Календула
Серед хвойних дерев також є ті, які в жодному разі не можна підживлювати золою. Йдеться про такі дерева, як:
- Туя
- Ялиця
- Ялина
- Ялівець
- Модрина
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