Що категорично не можна підживлювати золою на городі та в саду — поради

Господар, який сипле золу на своєму городі. Фото: Pinterest

Зола — це досить корисне і популярне для рослин добриво, адже справжні господарі часто використовують її як в саду, так і на городі. Варто знати, яку користь для рослин несе зола і які культури в жодному разі не можна підживлювати цим добривом.

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Чому зола корисна для рослин

До складу золи входять компоненти, які потрібні для гарного росту рослин. Йдеться про такі корисні речовини, як:

Фосфор

Кальцій

Калій

Магній

Проте, головною особливості золи є той факт, що вона розкислює ґрунт і покращує ріст рослини. Наприклад, золою потрібно підживлювати картоплю, малину і полуницю, але що стосується інших культур, то тут важливо звернути особливу увагу, адже не всі люблять золу.

Людина, яка насипає золу на землю. Фото: Bob Vila

Які культури не можна підживлювати золою

Оскільки зола здатна знизити кислотність ґрунту, рослинам і культурам, які люблять кислий ґрунт, золу ні в якому разі не можна давати. Отже, категорично не рекомендується підживлювати золою такі культури на городі, як:

Редиску, адже можна знищити весь врожай

Кавун, адже порушиться водний обмін, тому плоди почнуть гнити

Щавель, адже він не ростиме із золою

Людина, яка розсипає золу на ділянці. Фото: Freepik

Які рослини не можна підживлювати золою

Далеко не всі рослини люблять золу, тому тим, хто цього не любить, краще не додавати золу, щоб не зіпсувати ріст. Зокрема, золою в жодному разі не можна підживлювати такі рослини, як:

Разалія

Гортензія

Камелія

Лаванда

Календула

Серед хвойних дерев також є ті, які в жодному разі не можна підживлювати золою. Йдеться про такі дерева, як:

Туя

Ялиця

Ялина

Ялівець

Модрина

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