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Є великий шанс знищити врожай — що категорично не можна підживлювати золою

23 квітня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що категорично не можна підживлювати золою на городі та в саду — поради
Господар, який сипле золу на своєму городі. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Зола — це досить корисне і популярне для рослин добриво, адже справжні господарі часто використовують її як в саду, так і на городі. Варто знати, яку користь для рослин несе зола і які культури в жодному разі не можна підживлювати цим добривом.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для дачників.

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Чому зола корисна для рослин

До складу золи входять компоненти, які потрібні для гарного росту рослин. Йдеться про такі корисні речовини, як:

  • Фосфор
  • Кальцій
  • Калій
  • Магній

Проте, головною особливості золи є той факт, що вона розкислює ґрунт і покращує ріст рослини. Наприклад, золою потрібно підживлювати картоплю, малину і полуницю, але що стосується інших культур, то тут важливо звернути особливу увагу, адже не всі люблять золу.

Человек, насыпающий золу на землю
Людина, яка насипає золу на землю. Фото: Bob Vila

Які культури не можна підживлювати золою

Оскільки зола здатна знизити кислотність ґрунту, рослинам і культурам, які люблять кислий ґрунт, золу ні в якому разі не можна давати. Отже, категорично не рекомендується підживлювати золою такі культури на городі, як:

  • Редиску, адже можна знищити весь врожай
  • Кавун, адже порушиться водний обмін, тому плоди почнуть гнити
  • Щавель, адже він не ростиме із золою
Человек, рассыпающий золу на участке
Людина, яка розсипає золу на ділянці. Фото: Freepik

Які рослини не можна підживлювати золою

Далеко не всі рослини люблять золу, тому тим, хто цього не любить, краще не додавати золу, щоб не зіпсувати ріст. Зокрема, золою в жодному разі не можна підживлювати такі рослини, як:

  • Разалія
  • Гортензія
  • Камелія
  • Лаванда
  • Календула

Серед хвойних дерев також є ті, які в жодному разі не можна підживлювати золою. Йдеться про такі дерева, як:

  • Туя
  • Ялиця
  • Ялина
  • Ялівець
  • Модрина

Нагадаємо, ми писали про те, чому жовтіє розсада і як впоратися з цією популярною проблемою. 

Раніше ми розповідали про те, що ні в якому разі не можна садити біля цибулі. 

Також ми повідомляли про те, як правильно сіяти редиску, щоб отримати негіркі плоди.

врожай
культура
город
зола для рослин

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