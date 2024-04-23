Что категорически нельзя подкармливать золой на огороде и в саду — советы

Хозяин, сыпящий золу на своем огороде. Фото: Pinterest

Зола — это достаточно полезное и популярное для растений удобрение, ведь настоящие хозяева часто используют ее как в саду, так и на огороде. Следует знать, какую пользу для растений несет зола и какие культуры ни в коем случае нельзя подкармливать этим удобрением.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.

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Почему зола полезна для растений

В состав золы входят компоненты, необходимые для хорошего роста растений. Речь идет о таких полезных веществах, как:

Фосфор

Кальций

Калий

Магний

Однако, главной особенностью золы является тот факт, что она раскисляет почву и улучшает рост растения. К примеру, золой нужно подкармливать картофель, малину и клубнику, но что касается других культур, то здесь важно обратить особое внимание, ведь не все любят золу.

Человек, который насыпает золу на землю. Фото: Bob Vila

Какие культуры нельзя подкармливать золой

Поскольку зола способна снизить кислотность почвы, растениям и культурам, которые любят кислую почву, золу ни в коем случае нельзя давать. Следовательно, категорически не рекомендуется подпитывать золой такие культуры в огороде, как:

Редис, ведь можно уничтожить весь урожай

Арбуз, ведь нарушится водный обмен, поэтому плоды начнут гнить

Щавель, ведь он не будет расти с золой

Человек, который рассыпает золу на участке. Фото: Freepik

Какие растения нельзя подкармливать золой

Далеко не все растения любят золу, поэтому тем, кто этого не любит, лучше не добавлять золу, чтобы не испортить рост. В частности, золой ни в коем случае нельзя подкармливать такие растения, как:

Розалия

Гортензия

Камелия

Лаванда

Календула

Среди хвойных деревьев также есть те, которые ни в коем случае нельзя подпитывать золой. Речь идет о таких деревьях, как:

Туя

Пихта

Ель

Можжевельник

Лиственница

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