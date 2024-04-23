Что категорически нельзя подкармливать золой на огороде и в саду — советы

Есть большой шанс уничтожить урожай — что категорически нельзя подкармливать золой
Зола — это достаточно полезное и популярное для растений удобрение, ведь настоящие хозяева часто используют ее как в саду, так и на огороде. Следует знать, какую пользу для растений несет зола и какие культуры ни в коем случае нельзя подкармливать этим удобрением.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.
Почему зола полезна для растений
В состав золы входят компоненты, необходимые для хорошего роста растений. Речь идет о таких полезных веществах, как:
- Фосфор
- Кальций
- Калий
- Магний
Однако, главной особенностью золы является тот факт, что она раскисляет почву и улучшает рост растения. К примеру, золой нужно подкармливать картофель, малину и клубнику, но что касается других культур, то здесь важно обратить особое внимание, ведь не все любят золу.
Какие культуры нельзя подкармливать золой
Поскольку зола способна снизить кислотность почвы, растениям и культурам, которые любят кислую почву, золу ни в коем случае нельзя давать. Следовательно, категорически не рекомендуется подпитывать золой такие культуры в огороде, как:
- Редис, ведь можно уничтожить весь урожай
- Арбуз, ведь нарушится водный обмен, поэтому плоды начнут гнить
- Щавель, ведь он не будет расти с золой
Какие растения нельзя подкармливать золой
Далеко не все растения любят золу, поэтому тем, кто этого не любит, лучше не добавлять золу, чтобы не испортить рост. В частности, золой ни в коем случае нельзя подкармливать такие растения, как:
- Розалия
- Гортензия
- Камелия
- Лаванда
- Календула
Среди хвойных деревьев также есть те, которые ни в коем случае нельзя подпитывать золой. Речь идет о таких деревьях, как:
- Туя
- Пихта
- Ель
- Можжевельник
- Лиственница
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