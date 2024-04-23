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Есть большой шанс уничтожить урожай — что категорически нельзя подкармливать золой

23 апреля 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что категорически нельзя подкармливать золой на огороде и в саду — советы
Хозяин, сыпящий золу на своем огороде. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Зола — это достаточно полезное и популярное для растений удобрение, ведь настоящие хозяева часто используют ее как в саду, так и на огороде. Следует знать, какую пользу для растений несет зола и какие культуры ни в коем случае нельзя подкармливать этим удобрением.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.

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Почему зола полезна для растений

В состав золы входят компоненты, необходимые для хорошего роста растений. Речь идет о таких полезных веществах, как:

  • Фосфор
  • Кальций
  • Калий
  • Магний

Однако, главной особенностью золы является тот факт, что она раскисляет почву и улучшает рост растения. К примеру, золой нужно подкармливать картофель, малину и клубнику, но что касается других культур, то здесь важно обратить особое внимание, ведь не все любят золу.

Человек, насыпающий золу на землю
Человек, который насыпает золу на землю. Фото: Bob Vila

Какие культуры нельзя подкармливать золой

Поскольку зола способна снизить кислотность почвы, растениям и культурам, которые любят кислую почву, золу ни в коем случае нельзя давать. Следовательно, категорически не рекомендуется подпитывать золой такие культуры в огороде, как:

  • Редис, ведь можно уничтожить весь урожай
  • Арбуз, ведь нарушится водный обмен, поэтому плоды начнут гнить
  • Щавель, ведь он не будет расти с золой
Человек, рассыпающий золу на участке
Человек, который рассыпает золу на участке. Фото: Freepik

Какие растения нельзя подкармливать золой

Далеко не все растения любят золу, поэтому тем, кто этого не любит, лучше не добавлять золу, чтобы не испортить рост. В частности, золой ни в коем случае нельзя подкармливать такие растения, как:

  • Розалия
  • Гортензия
  • Камелия
  • Лаванда
  • Календула

Среди хвойных деревьев также есть те, которые ни в коем случае нельзя подпитывать золой. Речь идет о таких деревьях, как:

  • Туя
  • Пихта
  • Ель
  • Можжевельник
  • Лиственница

Напомним, мы писали о том, почему желтеет рассада и как справиться с этой популярной проблемой.

Раньше мы рассказывали о том, что ни в коем случае нельзя сажать возле лука.

Также мы сообщали о том, как правильно сеять редис, чтобы получить негорькие плоды.

урожай
культура
огород
зола для растений

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