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Додавайте це до ґрунту навесні і отримаєте величезну соковиту ожину

23 квітня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим підживлювати ожину навесні 2024 — найкращі добрива для рослини
Людина, яка збирає величезну ожину. Фото: Blesk
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Справжні садівники знають, що навесні дерево ожини потребує особливого догляду, оскільки воно готується давати нові ягоди. Проте, щоб отримати великі та солодкі ягоди ожини, варто її правильно підживлювати, але потрібно знати, чим саме.

Новини.LIVE розповідає, чим потрібно підживлювати ожину навесні.

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Органічні добрива

Щоб наділити ожину корисними компонентами, варто до неї додавати органічні добрива, зокрема, мінеральні добрива, компост або перегній. Це підживлення допоможе виростити здорове дерево ожини, яке дасть хороші плоди.

Большие ягоды ежевики на дереве
Великі ягоди ожини на дереві. Фото: Decorexpro

Мульчування

Цей спосіб підживлення допомагає зберігати потрібний рівень вологи в ґрунті, не дає бур’янам рости і підживлює ґрунт. Варто покривати ґрунт під деревом ожини мульчею, зокрема, корою дерева, сіном або соломою. 

Мінеральні добрива

Можна також підживлювати дерево ожини мінеральними добривами, які зроблені спеціально для ягід. Але в цьому випадку необхідно стежити за дозуванням, адже надмірна кількість такого добрива може погано вплинути на розвиток рослин.

Человек, показывающий ягоды ежевики
Людина, яка показує ягоди ожини. Фото: Pinterest

Органічні методи

Підживити ожину навесні можна також зеленим добривом, компостом або рослинами, які накопичують азот. Йдеться про горох, який можна використати для підживлення дерева ожини.

Полив дерева

Не секрет, що постійне додавання води до рослин є найнеобхіднішим кроком для їхнього росту. А у спеку та суху погоду особливо важливо регулярно поливати дерево ожини, оскільки так можна зберегти силу рослини і підтримати її правильний розвиток.

Садовник, поливающий ежевику
Садівник, який поливає ожину. Фото: Alamy

Що важливо пам’ятати під час підживлення ожини

Перш, ніж обрати спосіб підживлення дерев ожини, потрібно враховувати специфіку ґрунту. До того ж, варто звернути увагу на клімат, в якому ви живете, і на те, чого потребує той чи інший сорт ожини.

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ожина

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