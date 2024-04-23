Чем подпитывать ежевику весной 2024 — самые лучшие удобрения для растения

Добавляйте это в почву весной и получите огромную сочную ежевику
Настоящие садоводы знают, что весной дерево ежевики нуждается в особом уходе, поскольку оно готовится давать новые ягоды. Однако, чтобы получить крупные и сладкие ягоды ежевики, следует ее правильно подкармливать, но нужно знать, чем именно.
Новини.LIVE рассказывает, чем нужно подпитывать ежевику весной.
Какое удобрение следует использовать для ежевики
Органические удобрения
Чтобы наделить ежевику полезными компонентами, следует к ней добавлять органические удобрения, в частности, минеральные удобрения, компост или перегной. Эта подкормка поможет вырастить здоровое дерево ежевики, которое даст хорошие плоды.
Мульчирование
Этот способ подкормки помогает сохранять нужный уровень влаги в почве, не дает сорнякам расти и подпитывает почву. Следует покрывать почву под деревом ежевики мульчей, в частности, корой дерева, сеном или соломой.
Минеральные удобрения
Можно также подкармливать дерево ежевики минеральными удобрениями, сделанными специально для ягод. Но в этом случае необходимо следить за дозировкой, ведь чрезмерное количество такого удобрения может оказать плохое влияние на развитие растений.
Органические методы
Подкормить ежевику весной можно также зеленым удобрением, компостом или растениями, накапливающими азот. Речь идет о горохе, который можно использовать для подкормки дерева ежевики.
Полив дерева
Не секрет, что постоянное добавление воды в растения является самым необходимым шагом для их роста. А в жаркую и сухую погоду особенно важно регулярно поливать дерево ежевики, поскольку так можно сохранить силу растения и поддержать его правильное развитие.
Что важно помнить во время подкормки ежевики
Прежде, чем выбрать способ подкормки деревьев ежевики, нужно учитывать специфику почвы. К тому же, стоит обратить внимание на климат, в котором вы живете, и на то, в чем нуждается тот или иной сорт ежевики.
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