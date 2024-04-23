Чем подпитывать ежевику весной 2024 — самые лучшие удобрения для растения

Человек, собирающий огромную ежевику. Фото: Blesk

Настоящие садоводы знают, что весной дерево ежевики нуждается в особом уходе, поскольку оно готовится давать новые ягоды. Однако, чтобы получить крупные и сладкие ягоды ежевики, следует ее правильно подкармливать, но нужно знать, чем именно.

Новини.LIVE рассказывает, чем нужно подпитывать ежевику весной.

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Органические удобрения

Чтобы наделить ежевику полезными компонентами, следует к ней добавлять органические удобрения, в частности, минеральные удобрения, компост или перегной. Эта подкормка поможет вырастить здоровое дерево ежевики, которое даст хорошие плоды.

Большие ягоды ежевики на дереве. Фото: Decorexpro

Мульчирование

Этот способ подкормки помогает сохранять нужный уровень влаги в почве, не дает сорнякам расти и подпитывает почву. Следует покрывать почву под деревом ежевики мульчей, в частности, корой дерева, сеном или соломой.

Минеральные удобрения

Можно также подкармливать дерево ежевики минеральными удобрениями, сделанными специально для ягод. Но в этом случае необходимо следить за дозировкой, ведь чрезмерное количество такого удобрения может оказать плохое влияние на развитие растений.

Человек, показывающий ягоды ежевики. Фото: Pinterest

Органические методы

Подкормить ежевику весной можно также зеленым удобрением, компостом или растениями, накапливающими азот. Речь идет о горохе, который можно использовать для подкормки дерева ежевики.

Полив дерева

Не секрет, что постоянное добавление воды в растения является самым необходимым шагом для их роста. А в жаркую и сухую погоду особенно важно регулярно поливать дерево ежевики, поскольку так можно сохранить силу растения и поддержать его правильное развитие.

Садовник, поливающий ежевику. Фото: Alamy

Что важно помнить во время подкормки ежевики

Прежде, чем выбрать способ подкормки деревьев ежевики, нужно учитывать специфику почвы. К тому же, стоит обратить внимание на климат, в котором вы живете, и на то, в чем нуждается тот или иной сорт ежевики.

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