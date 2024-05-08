Как защитить рассаду от заморозков весной – действенные советы дачникам и огородникам

Рассада замерзла в открытом грунте. Фото: google.com

Во многих регионах Украины огородники и садоводы уже начали высаживать рассаду в открытую почву. Однако, по словам синоптиков, в мае можно ожидать резких похолоданий и заморозков.

Чтобы не потерять выращенные с любовью, большим терпением и заботой растения, следует узнать, как защитить рассаду от заморозков весной. Новости.LIVE узнали о действенные методы и меры предосторожности.

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Есть растения, способные выдерживать даже минусовую температуру. Так понижение температуры до -7°С переживут:

морковь;

сельдерей;

лук;

петрушка;

укроп;

шпинат.

Есть более теплолюбивые овощи, которые растут близко к поверхности земли и быстро реагируют на изменение температуры. Если градусник показывает -1°С, погибнуть могут:

огурцы;

кабачки;

тыква.

Также опасны весенние похолодания для незакаленных или плохо укорененных:

томатов;

перцев;

баклажанов.

Следует заметить, если низкая температура не вьет растения, то точно задержит их развитие и рост на 2-3 недели.

Высадка рассады в открытый грунт. Фото: freepik.com

Какой укрывной материал спасает рассаду от похолоданий в открытом грунте в мае-июне

Ориентироваться только на прогноз погоды, когда у вас на грядках растут теплолюбивые растения, не стоит. Если вы все-таки придерживаетесь прогноза, то смотрите его в нескольких источниках. Причем прогноз обычно дается по региону, а не по конкретному дачному участку. Бывает так, что на соседнем участке все померзло, а на вашем нет. Многое зависит от рельефа местности, расположения участка в низине или рядом с водоемом и т.д. В любом случае ориентируйтесь на собственный опыт, а также на народные приметы – они редко кого подводят.

Если вечером в мае-июне колонка термометра опускается до +1-2 °С, вполне возможно, что ночью температура опустится еще ниже.

Стихлый ветер, затишье, отсутствие на небе облаков и прекращение осадков говорит о том, что скоро похолодает.

Начинает цвести черемуха – всегда на похолодание.

Если вы наблюдаете что-нибудь из этих примет, это сигнал о том, что нужно идти на огород и сделать что-то для защиты посадок. Пожалуй, вернейшим решением будет укрытие посадок.

Укрывной материал . На грядки с теплолюбивыми культурами, как кабачки, тыквы, патиссоны, помидоры и т. д., ставятся дуги, которые сверху закрывают спанбондом. В его отсутствие дуги прикрывают обычными простынями, половиками.

Укрытие бутылками . Если рассада небольшая, то каждое растение прикрывают пластиковыми бутылками, перевернутыми ведрами, мешками из крафт-бумаги.

Окучивание . Этот способ больше подходит для картофеля. Поскольку к этому времени она только восходит, небольшую лестницу окучивают, то есть полностью растение зарывают землей. Так молоденькая ботва в картофеле не замерзнет, а по мере роста зелень снова пробьется наружу.

Как защитить растения от заморозков поливом.

Защитить растения от будущих заморозков можно путём полива (дождевания). Полив производится вечером, пар, образующийся по мере испарения воды, будет защищать растения от низкой температуры. Водяной пар имеет большую теплоемкость и не пропускает к земле потоки холодного воздуха, а растения безболезненно снесут кратковременные низкие температуры.

С этой целью на поливочный шланг надевается мелкий распылитель. Вода из него должна вытекать мелкими каплями. Полите растения полностью сверху, а также полейте их под корень. Способом дождевания можно защитить растения в теплице, кустарниках и небольших деревьях до -5 °С, но только в безветренную погоду.

Как уберечь растения от весенних заморозков дымом

Задувание также считается достаточно эффективным методом и применяется не только в теплицах, но и для защиты кустов и плодовых деревьев.

В теплице обычно используют для задымления табачную шашку – она не опасна ни для растений, ни для металлических конструкций теплицы. Шашку помещают в металлическое ведро и поджигают поближе к ночи, когда появляется вероятность замораживания. И оставляют ее гореть до самого утра.

Для защиты плодовых деревьев и кустарников в период, когда они начинают цвести, устраивают задымление, разведя рядом с кустарником или под деревьями костер. В качестве топлива используют влажные опилки, солому, опавшие прошлогодние листья, картофель и т.д. Главное условие: необходимо, чтобы костер не горел, а медленно тлел, выделяя при этом большое количество дыма. Одного очага размером 1-1,5 м и высотой до 1 м хватит для задымления 1 сотки земли.

Костер поджигают также ближе к ночи, когда температура воздуха опускается до нулевой отметки. И горение его должно продолжаться до утра, покрывая густым дымом весь участок.

Несмотря на простоту, этот способ имеет недостатки.

Костер разводят только в безветренную погоду, в противном случае это может привести к пожару.

С другой стороны, для поддержания горения необходим небольшой ветерок, иначе костер погаснет или дым будет просто идти в небо.

При сжигании растительных остатков всегда имеется специфический запах.

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