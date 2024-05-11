Коли та як садити цибулю 2024 року — найсприятливіші дні за місячним календарем

Посадка цибулі у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Цибуля — корисний овоч, який обожнюють багато українців. Він часто вживається як у свіжому вигляді, так і у складі перших та других страв. Цю культуру можна легко виростити на городі, чи присадибній ділянці або ж навіть у горщику на балконі. Та, щоб отримати дійсно дивовижний результат, варто звернути увагу на погодні умови та фази Місяця.

Новини.LIVE розповідає, коли найкращий час для посадки цибулі, які дати будуть сприятливими за місячним календарем та як краще це зробити, щоб отримати щедрий врожай великого та соковитого овочу.

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Коли садити цибулю навесні — сприятливі погодні умови

Найперше, на що варто звернути увагу, — погодні умови. Хоч цибуля і є холодостійкою культурою та може переносити нетривалі заморозки аж до -5°C. Все ж найкращий час для посадки овочу, коли ґрунт прогрівся до 10-12°C..

У південних областях та на рівнинній частині Закарпатської області такі умови можуть скластись уже на початку березня. А от у північних областях — ближче до квітня-травня.

Коли садити цибулю на зелень? Цибулю на зелень можна садити навіть у холодніші терміни, тоді можна отримати ранні корисні пір'я.

Цибуля у ґрунті. Фото: google.com

Чому не варто поспішати з посадкою цибулі ріпчастої

Як зазначають досвідчені городники, посадка цибулі у холодний ґрунт може призвести до затримки у проростанні, а також до випускання стрілок у дорослої рослини. Така цибуля буде менш якісною. Крім цього, врожай буде низьким.

Коли садити цибулю у травні 2024 року за місячним календарем

За місячним календарем на травень 2024 року, найсприятливішими датами для посадки цибулі будуть: 11, 13, 14, 19, 20, 26, 27 число.

Посаджені рослини в ці дні добре приживатимуться та даватимуть хороший урожай.

Посів цибулі у відкритий ґрунт. Фото: istockphoto.com

Як садити цибулю навесні 2024 року

Варто зауважити, що для посадки цибулі ґрунт має бути удобрений ще з осені. Проте, якщо ви не встигли цього зробити, можна підживити землю за 7-10 днів до посадки.

Борозенки бажано просипати попелом, якщо земля має кислу реакцію, або піском, якщо ґрунт важкий і поживний. Уникайте висаджування цибулі у вологий ґрунт та обов'язково обирайте сонячні та захищені від вітру ділянки.

Цибулинки висаджують в борозенки приблизно 5 см глибиною, дистанція між рядами — 20 см. Цибулинки потрібно ставити вертикально на відстані приблизно 10 см одна від одної, і легенько вдавлювати в землю. Після закриття рядків шар землі над сівком має бути приблизно 2 см, утрамбовувати не треба.

Сходить цибуля залежно від температури повітря (тиждень-два). Водночас що надворі холодніше, то повільніше.

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