Когда и как сажать лук в 2024 году — самые благоприятные дни по лунному календарю

Посадка лука в открытый грунт. Фото: freepik.com

Лук — полезный овощ, который обожают многие украинцы. Он часто употребляется как в свежем виде, так и в составе первых и вторых блюд. Эту культуру можно легко вырастить на огороде, приусадебном участке или даже в горшке на балконе. Чтобы получить действительно удивительный результат, стоит обратить внимание на погодные условия и фазы Луны.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучшее время для посадки лука, какие даты будут благоприятны по лунному календарю и как лучше это сделать, чтобы получить щедрый урожай большого и сочного овоща.

Читайте также:

Когда сажать лук весной — благоприятные погодные условия

Первое, на что стоит обратить внимание, — погодные условия. Хотя лук и является холодостойкой культурой и может переносить непродолжительные заморозки до -5°C. Все же лучшее время для посадки овоща, когда почва прогрелась до 10-12°C.

В южных областях и равнинной части Закарпатской области такие условия могут сложиться уже в начале марта. А вот в северных областях — ближе к апрелю-маю.

Когда сажать лук на зелень? Лук на зелень можно сажать даже в более холодные сроки, тогда можно получить ранние полезные перья.

Лук в почве. Фото: google.com

Почему не стоит торопиться с посадкой репчатого лука

Как отмечают опытные огородники, посадка лука в холодную почву может привести к задержке прорастания, а также к выпуску стрелок у взрослого растения. Такой лук будет менее качественным. Кроме того, урожай будет низким.

Когда сажать лук в мае 2024 года по лунному календарю

По лунному календарю на май 2024 года, наиболее благоприятными датами для посадки лука будут: 11, 13, 14, 19, 20, 26, 27 число.

Посаженные растения в эти дни будут хорошо приживаться и давать хороший урожай.

Посев лука в открытую почву. Фото: istockphoto.com

Как сажать лук весной 2024 года

Следует заметить, что для посадки лука почва должна быть удобрена еще с осени. Однако, если вы не успели этого сделать, можно подкормить землю за 7-10 дней до посадки.

Борозды желательно присыпать пеплом, если земля имеет кислую реакцию, или песком, если почва тяжелая и питательная. Избегайте высадки лука во влажную почву и обязательно выбирайте солнечные и защищенные от ветра участки.

Луковички высаживают в бороздки примерно 5 см глубиной, дистанция между рядами — 20 см. Луковички нужно ставить вертикально на расстоянии примерно 10 см друг от друга, и легонько вдавливать в землю. После закрытия рядов, слой земли над посевом должен быть примерно 2 см, утрамбовывать не нужно.

Сходит лук в зависимости от температуры воздуха (неделя-две). В то же время чем на улице холоднее, тем медленнее.

Ранее мы писали, когда сеять подсолнечники по погоде и лунному календарю 2024 года.

Напомним, мы рассказывали, когда лучше сеять петрушку 2024 года, ориентируясь на фазы Луны.

Также рекомендуем узнать, как уберечь рассаду от весенних заморозков.