Когда и как сажать кабачки по лунному календарю 2024 года — самые благоприятные дни

Большой урожай кабачков на огороде. Фото: freepik.com

Кабачки — один из самых популярных овощей в Украине, который растет практически в каждом огороде. Ведь эти плоды не только вкусны, но и полезны. А при правильной посадке и выращивании можно обеспечить себе щедрый урожай.

Если вы планируете посадить кабачки в 2024 году, то следует знать об оптимальных сроках посадки в открытый грунт по лунному календарю.

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Когда сажать рассаду кабачков по лунному календарю 2024 года

Согласно лунному календарю на май 2024 года, сажать кабачки, цукини и патиссоны следует в следующие даты: 11, 12, 13, 21, 22 мая.

В июле 2024 года по лунному календарю, наиболее благоприятными датами для посадки кабачков будут следующие: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 число.

Когда сажать кабачки в открытую почву — советы экспертов

В фазе рассады кабачки находятся до 20 дней: сначала они формируют корневую систему, затем наращивают зеленую массу. Передерживать рассаду нельзя ни в коем случае. В открытую почву кабачки высаживают тогда, когда земля хорошо прогрелась.

Для хорошей завязи и плодоношения культуре необходимо тепло и много солнечного света. Оптимальное время высадки кабачка в открытый грунт — со второй половины мая до первой декады июля. В это время температура воздуха стабильно устанавливается в интервале от +15 до +25°C.

Важно знать, что культура имеет короткий вегетационный период в 40-60 дней. Кабачок не морозостоек, погибает при минусовых показателях температуры, хотя может выдерживать кратковременное понижение температуры до +5°С.

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