Коли садити квасолю навесні 2024 — місячний календар сприятливих дат та поради

Посадка квасолі у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Уважні городники та садівники завжди шукають ключі до успішного вирощування рослин та збільшення врожайності. Увагу звертають на погоду, температуру повітря, вологість, ґрунт. А що, якщо секрет щедрого врожаю квасолі прихований у фазах Місяцю?

Дізнайтеся у нашому матеріалі, як правильно використовувати магію місячного календаря на 2024 рік для створення найсприятливіших умов для росту квасолі та отримання багатого урожаю.

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Коли садити квасолю навесні — погодні умови

У більшості регіонів України садити квасолю можна вже в травні. Головне, щоб ґрунт прогрівся до 12 – 15ºC на глибину 10 см.

Сорти квасолі, що в'ються, краще висаджувати пізніше прямостійних сортів десь на тиждень. Після першого садіння квасолю можна сіяти кожні 10 днів від середини травня до початку липня.

Найкращою температурою для зростання та розвитку квасолі вважається 20 – 25°C. Також досвідчені городники кажуть, що для повноцінного зростання квасолі має бути не менше 12 годин світла щодня.

Дощі, весняні похолодання та сильна спека можуть призвести до опадання квіток та навіть появи грибкових хвороб.

Посадка квасолі у відкритий ґрунт. Фото: istockphoto.com

Коли садити квасолю навесні за місячним календарем 2024 року

Найвдалішими датами за місячним календарем на травень 2024 року будуть: 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 числа.

У червні сприятливими днями за місячним календарем 2024 року стануть: 1, 2, 3, 5, 6, 17, 19, 21, 23, 24, 27 числа.

Посадка квасолі у відкритий ґрунт. Фото: google.com

Як правильно садити квасолю, щоб отримати щедрий врожай

Для того, щоб забезпечити себе великим врожаєм квасолі, необхідно дотримуватися таких правил та етапів посадки:

Замочити квасолю у воді кімнатної температури до набухання. Занурити на 5 хв. у розчин борної кислоти, щоб захистити від хвороб та шкідників (якщо посадковий матеріал купувався розфасований, він міг бути вже оброблений, деталі дивіться на упаковці). Підготувати грядки до посадки культури. Рекомендовано садити квасолю на грядці, де минулого року росли капуста, помідори, картопля, баклажани, перець та огірок. Кущові сорти квасолі сіють на глибину 5 – 6 см, інтервал між кущами 20 – 25 см, а ширина міжряддя — до 40 см. Сорти, які в'ються, варто сіяти рідше, на відстані 25 – 30 см між кущами з міжряддям 50 см. У кожну лунку треба поставити 5 квасолин. Після появи паростків рослини треба прорідити та залишити 3 міцні сіянці.

Після посадки квасолю треба поливати, прополювати, підгортати, а ще розпушувати ґрунт та підживлювати. Коли квасоля підросте, її потрібно підв'язувати до опор.

Посадка квасолі у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Який ґрунт найкраще підходить для квасолі

Квасоля не переносить:

кислий ґрунт;

землю насичену азотом (культура самостійно виділяє його у великій кількості).

Найкраще обирати ділянку, яка:

має легкий (пухкий) ґрунт;

захищена від вітру;

сонячна.

Можна сміливо саджати цю культуру у виснажений ґрунт, який давно не удобрювали, квасоля сама наповнить його азотом та підготує ґрунт для садіння інших овочевих культур.

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