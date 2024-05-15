Когда сажать фасоль весной 2024 — лунный календарь благоприятных дат и советы

Посадка фасоли в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Внимательные огородники и садоводы всегда ищут ключи к успешному выращиванию растений и увеличению урожайности. Внимание обращают на погоду, температуру воздуха, влажность, почву. А что если секрет щедрого урожая фасоли скрыт в фазах Луны?

Узнайте в нашем материале, как правильно использовать магию лунного календаря на 2024 год для создания благоприятных условий для роста фасоли и получения богатого урожая.

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Когда сажать фасоль весной — погодные условия

В большинстве регионов Украины сажать фасоль можно уже в мае. Главное, чтобы почва прогрелась до 12 – 15ºC на глубину 10 см.

Вьющиеся сорта фасоли лучше высаживать позже прямостойких сортов где-то на неделю. После первой посадки фасоль можно сеять каждые 10 дней от середины мая до начала июля.

Наилучшей температурой для роста и развития фасоли считается 20 – 25°C. Также опытные огородники говорят, что для полноценного роста фасоли должно быть не менее 12 часов света каждый день.

Дожди, весенние похолодания или сильная жара могут привести к опаданиям цветков и даже появлению грибковых болезней.

Посадка фасоли в открытый грунт. Фото: istockphoto.com

Когда сажать фасоль весной по лунному календарю 2024 года

Самыми удачными датами по лунному календарю на май 2024 года будут: 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 числа.

В июне благоприятными днями по лунному календарю 2024 станут: 1, 2, 3, 5, 6, 17, 19, 21, 23, 24, 27 числа.

Посадка фасоли в открытый грунт. Фото: google.com

Как правильно сажать фасоль, чтобы получить щедрый урожай

Для того чтобы обеспечить себя большим урожаем фасоли, необходимо соблюдать следующие правила и этапы посадки:

Замочить фасоль в воде комнатной температуры до набухания. Окунуть на 5 мин. в раствор борной кислоты, чтобы защитить от болезней и вредителей (если посадочный материал покупался расфасованным, он мог быть уже обработан, детали смотрите на упаковке). Подготовить грядки к посадке культуры. Рекомендуется сажать фасоль на грядке, где в прошлом году росли капуста, помидоры, картофель, баклажаны, перец и огурец. Кустовые сорта фасоли сеют на глубину 5 – 6 см, интервал между кустами 20 – 25 см, а ширина междурядья — до 40 см. Вьющиеся сорта следует сеять реже, на расстоянии 25 – 30 см между кустами с междурядьем 50 см. В каждую лунку нужно поставить 5 фасолинок. После появления ростков растения нужно проредить и оставить 3 крепких сеянца.

После посадки фасоль нужно поливать, пропалывать, окучивать, а еще разрыхлять почву и подкармливать. Когда фасоль подрастет, ее нужно подвязывать к опорам.

Посадка фасоли в открытый грунт. Фото: freepik.com

Какая почва лучше подходит для фасоли

Фасоль не переносит:

кислую почву;

землю насыщенную азотом (культура самостоятельно выделяет его в большом количестве).

Лучше выбирать участок, который:

имеет легкую (рыхлую) почву;

защищен от ветра;

солнечный.

Можно смело сажать эту культуру в истощенную почву, которая давно не удобрялась, фасоль сама наполнит ее азотом и подготовит почву для посадки других овощных культур.

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