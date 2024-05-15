Когда сажать фасоль весной 2024 — лунный календарь благоприятных дат и советы

Соберете впечатляющий урожай — когда сажать фасоль по лунному календарю 2024 года
Внимательные огородники и садоводы всегда ищут ключи к успешному выращиванию растений и увеличению урожайности. Внимание обращают на погоду, температуру воздуха, влажность, почву. А что если секрет щедрого урожая фасоли скрыт в фазах Луны?
Узнайте в нашем материале, как правильно использовать магию лунного календаря на 2024 год для создания благоприятных условий для роста фасоли и получения богатого урожая.
Когда сажать фасоль весной — погодные условия
В большинстве регионов Украины сажать фасоль можно уже в мае. Главное, чтобы почва прогрелась до 12 – 15ºC на глубину 10 см.
Вьющиеся сорта фасоли лучше высаживать позже прямостойких сортов где-то на неделю. После первой посадки фасоль можно сеять каждые 10 дней от середины мая до начала июля.
Наилучшей температурой для роста и развития фасоли считается 20 – 25°C. Также опытные огородники говорят, что для полноценного роста фасоли должно быть не менее 12 часов света каждый день.
Дожди, весенние похолодания или сильная жара могут привести к опаданиям цветков и даже появлению грибковых болезней.
Когда сажать фасоль весной по лунному календарю 2024 года
Самыми удачными датами по лунному календарю на май 2024 года будут: 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 числа.
В июне благоприятными днями по лунному календарю 2024 станут: 1, 2, 3, 5, 6, 17, 19, 21, 23, 24, 27 числа.
Как правильно сажать фасоль, чтобы получить щедрый урожай
Для того чтобы обеспечить себя большим урожаем фасоли, необходимо соблюдать следующие правила и этапы посадки:
- Замочить фасоль в воде комнатной температуры до набухания.
- Окунуть на 5 мин. в раствор борной кислоты, чтобы защитить от болезней и вредителей (если посадочный материал покупался расфасованным, он мог быть уже обработан, детали смотрите на упаковке).
- Подготовить грядки к посадке культуры.
- Рекомендуется сажать фасоль на грядке, где в прошлом году росли капуста, помидоры, картофель, баклажаны, перец и огурец.
- Кустовые сорта фасоли сеют на глубину 5 – 6 см, интервал между кустами 20 – 25 см, а ширина междурядья — до 40 см.
- Вьющиеся сорта следует сеять реже, на расстоянии 25 – 30 см между кустами с междурядьем 50 см.
- В каждую лунку нужно поставить 5 фасолинок.
- После появления ростков растения нужно проредить и оставить 3 крепких сеянца.
После посадки фасоль нужно поливать, пропалывать, окучивать, а еще разрыхлять почву и подкармливать. Когда фасоль подрастет, ее нужно подвязывать к опорам.
Какая почва лучше подходит для фасоли
Фасоль не переносит:
- кислую почву;
- землю насыщенную азотом (культура самостоятельно выделяет его в большом количестве).
Лучше выбирать участок, который:
- имеет легкую (рыхлую) почву;
- защищен от ветра;
- солнечный.
Можно смело сажать эту культуру в истощенную почву, которая давно не удобрялась, фасоль сама наполнит ее азотом и подготовит почву для посадки других овощных культур.
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