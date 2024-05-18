Когда и как сажать помидоры в 2024 году — лунный календарь и секреты садоводов

Женщина любуется урожаем помидоров. Фото: freepik.com

Наверное, сложно найти огород в Украине, где бы не выращивали помидоры. Домашний овощ имеет особый запах и вкус. У опытных огородников точно найдется множество секретов, как вырастить мясистые, сочные и сладкие томаты. Один из них — правильная дата, выбранная в соответствии с фазой Луны.

Новини.LIVE рассказывает, когда самые благоприятные дни для посадки помидоров в открытую почву по лунному календарю 2024 года. Выберите самое подходящее время — и получите рекордный урожай!

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Когда сажать помидоры в открытую почву — выбор месяца

Выбор месяца для посадки томатов в открытую почву зависит от климатических особенностей региона. Как правило, большинство украинцев начинают сажать томаты в конце весны — в начале лета.

Оптимальным временем считается середина или конец мая. Июнь также удачный период для посадки овощей. Однако если лето в вашем регионе может быть слишком жарким, лучше планировать посадку в начале месяца.

Посадка рассады помидоров в открытый грунт. Фото: freepik.com

Какие должны быть погодные условия для посадки помидоров в открытый грунт

Температура воздуха

Томаты — культура, которая любит тепло, но при этом они не переносят слишком высоких температур. Оптимальная температура воздуха для посадки томатов — от 18°C до 25°C.

Температура почвы

Для посадки томатов лучше, когда почва прогревается от 15°C до 18°C. Это поможет растениям укорениться и начать активный рост.

Посадка рассады помидоров в открытый грунт. Фото: depositphotos.com

Когда сажать помидоры в открытую почву — благоприятные дни по лунному календарю 2024 года

По лунному посевному календарю на май 2024 года наилучшими днями для высадки помидоров в открытую почву будут: 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31 число.

По народным приметам помидоры, высаженные с 20 по 25 мая, дают наибольший урожай, а плоды вырастают крупными, мясистыми и сахарными.

Лучшие дни для посадки томатов в открытую почву в июне 2024 года: 1, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27 число.

Большой урожай помидоров. Фото: freepik.com

Как сажать помидоры в открытый грунт — пошаговая инструкция

Опытные огородники советуют закалять рассаду помидоров перед посадкой в открытую почву. Для этого необходимо за 10 дней перед посадкой каждый день выносить рассаду на свежий воздух и оставлять там на 4-5 часов, постепенно увеличивая время. Таким образом, молодые растения не будут бояться заморозков и болезней.

Чтобы урожай вас приятно удивил, специалисты советуют высаживать помидоры в открытую почву следующим образом:

Обильно полить рассаду томатов за час до высадки. Подготовить грядки, разрыхлить землю и сделать лунки размером с горшки, в которых росли помидоры. В каждую ямку необходимо положить удобрение: немного древесной золы, яичной скорлупы, луковой шелухи и чайную ложку суперфосфата. Далее лунки поливают раствором из дрожжей — 10 граммов на ведро воды, чтобы рассада лучше росла. Переложить рассаду в лунки так, чтобы корни немного свисали. Присыпать растения почвой, уплотнить пальцами и полить водой. Сверху землю можно посыпать небольшим количеством компоста.

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