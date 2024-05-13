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Солодка полуниця завалить вас урожаєм — як та чим підживити ягоду навесні

13 травня 2024 21:58
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Якими добривами підживлювати полуницю навесні найкраще — секрети садівників
Збір врожаю полуниці на городі. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Полуниця — неймовірно смачна та ароматна ягода, проте досить вибаглива рослина на городі, яка потребує особливого догляду й звичайно — підживлення. Щоб отримати гарний врожай, починати підгодовувати кущики варто вже з весни. 

Якими добривами підживлювати полуницю навесні найкраще — розповідаємо секрети садівників далі у нашому матеріалі. 

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Коли, чим та як удобрювати полуницю навесні 2024 року

Народних рецептів підживлення полуниці дуже багато, так само можна знайти спеціальні добрива у магазинах. Та головне зробити все правильно та вчасно. Адже одне підживлення буде доречне на початку росту рослини, а інше вже під час дозрівання плодів. 

Підживлювати полуницю навесні найкраще тричі:

  1. Під час формування молодого листя.
  2. Під час цвітіння.
  3. Під час появи зав’язей.

Так ранньою весною найкраще удобрювати полуницю мінеральними добривами, адже вони містять азот, який необхідний рослинам після зими.

З мінеральних добрив для полуниці використовують такі:

  • сечовина — 25 г на 10 л води;
  • нітроамофоска — 1 ст. л. на 10 л води;
  • аміачна селітра — 25 г на 10 л води;
  • настій коров'яку, розведений водою 1:10;
  • курячий послід розведений водою 1:12.

Полуницю удобрюють під корінь, використовуючи 0,5 л розчину під кожен кущ.

Вже у період бутонізації та дозрівання плодів полуниці більше потрібно калію, тому для підживлення можна використовувати:

  • калійну селітру;
  • попіл — висипають під кущики або розмішують з водою і поливають ґрунт;
  • настій курячого посліду;
  • йод — для оприскування кущів, одна крапля на літр води;
  • борна кислота — для оприскування кущів, щіпка на 10 л води;
  • дріжджі — 20 г змішати з двома ложками цукру та трьома літрами води, настоювати годину та поливати  ягоду. 

Варто додати, що обприскування полуниці мікроелементами під час цвітіння та зростання зав'язей значно збільшує її врожайність. ⠀

Коли, чим та як удобрювати полуницю навесні 2024 року
Добриво для полуниці. Фото: google.com

Вже після того, як ви зібрали свій врожай полуниці та обрізали старе листя, рослину необхідно підгодовувати комплексним мінеральним або органічним добривом. До прикладу, на 10 л води додати 2 ст. л. нітроамофоски та 1 склянку золи. 

А у серпні підживити полуницю можна сечовиною (30 г на 10 л води). Це сприятиме закладанню та збільшенню квіткових бруньок, що збільшить урожай наступного року.

 

Як правильно підживлювати полуницю навесні
Добриво для полуниці. Фото: freepik.com

Як правильно підживлювати полуницю навесні

Універсальними правилами підживлення полуниці є такі:

  1. Вносити добрива необхідно виключно ввечері, після заходу сонця.
  2. За добу до підживлення варто рясно полити грядки.
  3. Потрібно завжди дотримуватися чітких пропорцій.
  4. Не варто забувати по захисний одяг. 

 

Якими добривами підживлювати полуницю навесні найкраще — секрети садівників
Дівчина з кошиком полуниці. Фото: freepik.com

Чому плодів полуниці дуже мало 

Причини, через які врожай полуниці вийшов мізерним, можуть бути наступні:

  1. Брак запилення і відсутність бджіл.
  2. Під час цвітіння полуниці часто йдуть дощі (це також призводить до нестачі запилення).
  3. Грядка полуниці застаріла (оптимальний термін 3-4 роки, після чого полуницю потрібно пересаджувати в інше місце).
  4. Погодні умови взимку (через люті морози деякі сорти полуниці можуть загинути). 

 

А якщо ви не маєте змогу вирощувати полуницю самостійно, то ділимося з вами корисними порадами, як обрати ягоду, щоб вона була солодкою та без "хімії". 

Раніше ми писали, що в жодному разі не можна садити біля винограду.

Нагадаємо, ми розповідали, коли та чим підживлювати лохину навесні.

Також радимо вам дізнатися, чим підживити дерева вишні та черешні навесні.

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садівництво

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