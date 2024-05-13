Якими добривами підживлювати полуницю навесні найкраще — секрети садівників

Збір врожаю полуниці на городі. Фото: freepik.com

Полуниця — неймовірно смачна та ароматна ягода, проте досить вибаглива рослина на городі, яка потребує особливого догляду й звичайно — підживлення. Щоб отримати гарний врожай, починати підгодовувати кущики варто вже з весни.

Якими добривами підживлювати полуницю навесні найкраще — розповідаємо секрети садівників далі у нашому матеріалі.

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Народних рецептів підживлення полуниці дуже багато, так само можна знайти спеціальні добрива у магазинах. Та головне зробити все правильно та вчасно. Адже одне підживлення буде доречне на початку росту рослини, а інше вже під час дозрівання плодів.

Підживлювати полуницю навесні найкраще тричі:

Під час формування молодого листя. Під час цвітіння. Під час появи зав’язей.

Так ранньою весною найкраще удобрювати полуницю мінеральними добривами, адже вони містять азот, який необхідний рослинам після зими.

З мінеральних добрив для полуниці використовують такі:

сечовина — 25 г на 10 л води;

— 25 г на 10 л води; нітроамофоска — 1 ст. л. на 10 л води;

— 1 ст. л. на 10 л води; аміачна селітра — 25 г на 10 л води;

— 25 г на 10 л води; настій коров'яку , розведений водою 1:10;

, розведений водою 1:10; курячий послід розведений водою 1:12.

Полуницю удобрюють під корінь, використовуючи 0,5 л розчину під кожен кущ.

Вже у період бутонізації та дозрівання плодів полуниці більше потрібно калію, тому для підживлення можна використовувати:

калійну селітру ;

; попіл — висипають під кущики або розмішують з водою і поливають ґрунт;

— висипають під кущики або розмішують з водою і поливають ґрунт; настій курячого посліду ;

; йод — для оприскування кущів, одна крапля на літр води;

— для оприскування кущів, одна крапля на літр води; борна кислота — для оприскування кущів, щіпка на 10 л води;

— для оприскування кущів, щіпка на 10 л води; дріжджі — 20 г змішати з двома ложками цукру та трьома літрами води, настоювати годину та поливати ягоду.

Варто додати, що обприскування полуниці мікроелементами під час цвітіння та зростання зав'язей значно збільшує її врожайність. ⠀

Добриво для полуниці. Фото: google.com

Вже після того, як ви зібрали свій врожай полуниці та обрізали старе листя, рослину необхідно підгодовувати комплексним мінеральним або органічним добривом. До прикладу, на 10 л води додати 2 ст. л. нітроамофоски та 1 склянку золи.

А у серпні підживити полуницю можна сечовиною (30 г на 10 л води). Це сприятиме закладанню та збільшенню квіткових бруньок, що збільшить урожай наступного року.

Добриво для полуниці. Фото: freepik.com

Як правильно підживлювати полуницю навесні

Універсальними правилами підживлення полуниці є такі:

Вносити добрива необхідно виключно ввечері, після заходу сонця. За добу до підживлення варто рясно полити грядки. Потрібно завжди дотримуватися чітких пропорцій. Не варто забувати по захисний одяг.

Дівчина з кошиком полуниці. Фото: freepik.com

Чому плодів полуниці дуже мало

Причини, через які врожай полуниці вийшов мізерним, можуть бути наступні:

Брак запилення і відсутність бджіл. Під час цвітіння полуниці часто йдуть дощі (це також призводить до нестачі запилення). Грядка полуниці застаріла (оптимальний термін 3-4 роки, після чого полуницю потрібно пересаджувати в інше місце). Погодні умови взимку (через люті морози деякі сорти полуниці можуть загинути).

А якщо ви не маєте змогу вирощувати полуницю самостійно, то ділимося з вами корисними порадами, як обрати ягоду, щоб вона була солодкою та без "хімії".

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