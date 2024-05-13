Якими добривами підживлювати полуницю навесні найкраще — секрети садівників

Солодка полуниця завалить вас урожаєм — як та чим підживити ягоду навесні
Полуниця — неймовірно смачна та ароматна ягода, проте досить вибаглива рослина на городі, яка потребує особливого догляду й звичайно — підживлення. Щоб отримати гарний врожай, починати підгодовувати кущики варто вже з весни.
Якими добривами підживлювати полуницю навесні найкраще — розповідаємо секрети садівників далі у нашому матеріалі.
Коли, чим та як удобрювати полуницю навесні 2024 року
Народних рецептів підживлення полуниці дуже багато, так само можна знайти спеціальні добрива у магазинах. Та головне зробити все правильно та вчасно. Адже одне підживлення буде доречне на початку росту рослини, а інше вже під час дозрівання плодів.
Підживлювати полуницю навесні найкраще тричі:
- Під час формування молодого листя.
- Під час цвітіння.
- Під час появи зав’язей.
Так ранньою весною найкраще удобрювати полуницю мінеральними добривами, адже вони містять азот, який необхідний рослинам після зими.
З мінеральних добрив для полуниці використовують такі:
- сечовина — 25 г на 10 л води;
- нітроамофоска — 1 ст. л. на 10 л води;
- аміачна селітра — 25 г на 10 л води;
- настій коров'яку, розведений водою 1:10;
- курячий послід розведений водою 1:12.
Полуницю удобрюють під корінь, використовуючи 0,5 л розчину під кожен кущ.
Вже у період бутонізації та дозрівання плодів полуниці більше потрібно калію, тому для підживлення можна використовувати:
- калійну селітру;
- попіл — висипають під кущики або розмішують з водою і поливають ґрунт;
- настій курячого посліду;
- йод — для оприскування кущів, одна крапля на літр води;
- борна кислота — для оприскування кущів, щіпка на 10 л води;
- дріжджі — 20 г змішати з двома ложками цукру та трьома літрами води, настоювати годину та поливати ягоду.
Варто додати, що обприскування полуниці мікроелементами під час цвітіння та зростання зав'язей значно збільшує її врожайність. ⠀
Вже після того, як ви зібрали свій врожай полуниці та обрізали старе листя, рослину необхідно підгодовувати комплексним мінеральним або органічним добривом. До прикладу, на 10 л води додати 2 ст. л. нітроамофоски та 1 склянку золи.
А у серпні підживити полуницю можна сечовиною (30 г на 10 л води). Це сприятиме закладанню та збільшенню квіткових бруньок, що збільшить урожай наступного року.
Як правильно підживлювати полуницю навесні
Універсальними правилами підживлення полуниці є такі:
- Вносити добрива необхідно виключно ввечері, після заходу сонця.
- За добу до підживлення варто рясно полити грядки.
- Потрібно завжди дотримуватися чітких пропорцій.
- Не варто забувати по захисний одяг.
Чому плодів полуниці дуже мало
Причини, через які врожай полуниці вийшов мізерним, можуть бути наступні:
- Брак запилення і відсутність бджіл.
- Під час цвітіння полуниці часто йдуть дощі (це також призводить до нестачі запилення).
- Грядка полуниці застаріла (оптимальний термін 3-4 роки, після чого полуницю потрібно пересаджувати в інше місце).
- Погодні умови взимку (через люті морози деякі сорти полуниці можуть загинути).
А якщо ви не маєте змогу вирощувати полуницю самостійно, то ділимося з вами корисними порадами, як обрати ягоду, щоб вона була солодкою та без "хімії".
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