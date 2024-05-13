Какими удобрениями подкармливать клубнику весной лучше всего — секреты садоводов

Сбор урожая клубники на огороде. Фото: freepik.com

Клубника — невероятно вкусная и ароматная ягода, однако достаточно требовательное растение на огороде, которому необходим особый уход и конечно — подкормка. Чтобы получить хороший урожай, начинать подкармливать кустики стоит уже с весны.

Какими удобрениями подкармливать клубнику весной лучше всего — рассказываем секреты садоводов далее в нашем материале.

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Народных рецептов подкормки клубники очень много, так же можно найти специальные удобрения в магазинах. Но главное сделать все правильно и своевременно. Ведь одна подкормка будет уместна в начале роста растения, а другая уже при созревании плодов.

Подкармливать клубнику весной лучше трижды:

При формировании молодых листьев. Во время цветения. При появлении завязей.

Так ранней весной лучше удобрять клубнику минеральными удобрениями, ведь они содержат азот, который необходим растениям после зимы.

Из минеральных удобрений для клубники используют следующие:

мочевина — 25 г на 10 л воды;

— 25 г на 10 л воды; нитроаммофоска — 1 ст. л. на 10 л воды;

— 1 ст. л. на 10 л воды; аммиачная селитра — 25 г на 10 л воды;

— 25 г на 10 л воды; настой коровяка , разбавленный водой 1:10;

, разбавленный водой 1:10; куриный помет, разведенный водой 1:12.

Клубнику удобряют под корень, используя 0,5 л раствора под каждый куст.

Уже в период бутонизации и созревания плодов клубники больше нужно калия, поэтому для подкормки можно использовать:

калийную селитру ;

; пепел — высыпают под кустики или размешивают с водой и поливают почву;

— высыпают под кустики или размешивают с водой и поливают почву; настой куриного помета ;

; йод — для опрыскивания кустов, одна капля на литр воды;

— для опрыскивания кустов, одна капля на литр воды; борная кислота — для опрыскивания кустов, щепотка на 10 л воды;

— для опрыскивания кустов, щепотка на 10 л воды; дрожжи — 20 г смешать с двумя ложками сахара и тремя литрами воды, настаивать час и поливать ягоду.

Следует добавить, что опрыскивание клубники микроэлементами при цветении и росте завязей значительно увеличивает ее урожайность. ⠀

Удобрение для клубники. Фото: google.com

Уже после того, как вы собрали свой урожай клубники и обрезали старые листья, растение необходимо подкармливать комплексным минеральным или органическим удобрением. К примеру, на 10 л воды добавить 2 ст.л. нитроаммофоски и 1 стакан золы.

А в августе подкормить клубнику можно мочевиной (30 г на 10 л воды). Это будет способствовать закладке и увеличению цветочных почек, что увеличит урожай в следующем году.

Удобрение для клубники. Фото: freepik.com

Как правильно подкармливать клубнику весной

Универсальными правилами подкормки клубники являются следующие:

Вносить удобрения необходимо только вечером, после заката. За сутки до подкормки следует обильно полить грядки. Необходимо всегда соблюдать четкие пропорции. Не стоит забывать о защитной одежде.

Девушка с корзиной клубники. Фото: freepik.com

Почему плодов клубники очень мало

Причины, по которым урожай клубники получился мизерным, могут быть следующие:

Нехватка опыления и отсутствие пчел. Во время цветения клубники часто идут дожди (это также приводит к недостатку опыления). Грядка клубники устарела (оптимальный срок 3-4 года, после чего клубнику нужно пересаживать в другое место). Погодные условия зимой (из-за сильных морозов некоторые сорта клубники могут погибнуть).

А если вы не можете выращивать клубнику самостоятельно, то делимся с вами полезными советами, как выбрать ягоду, чтобы она была сладкой и без "химии".

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