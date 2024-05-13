Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Сладкая клубника завалит вас урожаем — как и чем подкормить ягоду весной arrow

Сладкая клубника завалит вас урожаем — как и чем подкормить ягоду весной

13 мая 2024 21:58
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какими удобрениями подкармливать клубнику весной лучше всего — секреты садоводов
Сбор урожая клубники на огороде. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Клубника — невероятно вкусная и ароматная ягода, однако достаточно требовательное растение на огороде, которому необходим особый уход и конечно — подкормка. Чтобы получить хороший урожай, начинать подкармливать кустики стоит уже с весны.

Какими удобрениями подкармливать клубнику весной лучше всего — рассказываем секреты садоводов далее в нашем материале.

Читайте также:

Когда, чем и как удобрять клубнику весной 2024 года

Народных рецептов подкормки клубники очень много, так же можно найти специальные удобрения в магазинах. Но главное сделать все правильно и своевременно. Ведь одна подкормка будет уместна в начале роста растения, а другая уже при созревании плодов.

Подкармливать клубнику весной лучше трижды:

  1. При формировании молодых листьев.
  2. Во время цветения.
  3. При появлении завязей.

Так ранней весной лучше удобрять клубнику минеральными удобрениями, ведь они содержат азот, который необходим растениям после зимы.

Из минеральных удобрений для клубники используют следующие:

  • мочевина — 25 г на 10 л воды;
  • нитроаммофоска — 1 ст. л. на 10 л воды;
  • аммиачная селитра — 25 г на 10 л воды;
  • настой коровяка, разбавленный водой 1:10;
  • куриный помет, разведенный водой 1:12.

Клубнику удобряют под корень, используя 0,5 л раствора под каждый куст.

Уже в период бутонизации и созревания плодов клубники больше нужно калия, поэтому для подкормки можно использовать:

  • калийную селитру;
  • пепел — высыпают под кустики или размешивают с водой и поливают почву;
  • настой куриного помета;
  • йод — для опрыскивания кустов, одна капля на литр воды;
  • борная кислота — для опрыскивания кустов, щепотка на 10 л воды;
  • дрожжи — 20 г смешать с двумя ложками сахара и тремя литрами воды, настаивать час и поливать ягоду.

Следует добавить, что опрыскивание клубники микроэлементами при цветении и росте завязей значительно увеличивает ее урожайность. ⠀

Когда, чем и как удобрять клубнику весной 2024 года
Удобрение для клубники. Фото: google.com

Уже после того, как вы собрали свой урожай клубники и обрезали старые листья, растение необходимо подкармливать комплексным минеральным или органическим удобрением. К примеру, на 10 л воды добавить 2 ст.л. нитроаммофоски и 1 стакан золы.

А в августе подкормить клубнику можно мочевиной (30 г на 10 л воды). Это будет способствовать закладке и увеличению цветочных почек, что увеличит урожай в следующем году.

 

Как правильно подкармливать клубнику весной
Удобрение для клубники. Фото: freepik.com

Как правильно подкармливать клубнику весной

Универсальными правилами подкормки клубники являются следующие:

  1. Вносить удобрения необходимо только вечером, после заката.
  2. За сутки до подкормки следует обильно полить грядки.
  3. Необходимо всегда соблюдать четкие пропорции.
  4. Не стоит забывать о защитной одежде.

 

Какими удобрениями подкармливать клубнику весной лучше всего - секреты садоводов
Девушка с корзиной клубники. Фото: freepik.com

Почему плодов клубники очень мало

Причины, по которым урожай клубники получился мизерным, могут быть следующие:

  1. Нехватка опыления и отсутствие пчел.
  2. Во время цветения клубники часто идут дожди (это также приводит к недостатку опыления).
  3. Грядка клубники устарела (оптимальный срок 3-4 года, после чего клубнику нужно пересаживать в другое место).
  4. Погодные условия зимой (из-за сильных морозов некоторые сорта клубники могут погибнуть).

 

А если вы не можете выращивать клубнику самостоятельно, то делимся с вами полезными советами, как выбрать ягоду, чтобы она была сладкой и без "химии".

Ранее мы писали, что ни в коем случае нельзя сажать у винограда.

Напомним, мы рассказывали, когда и чем подкармливать голубику весной.

Также рекомендуем вам узнать, чем подкормить деревья вишни и черешни весной.

земля
советы
удобрения
сад
клубника
садоводство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина