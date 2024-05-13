Какими удобрениями подкармливать клубнику весной лучше всего — секреты садоводов

Сладкая клубника завалит вас урожаем — как и чем подкормить ягоду весной
Клубника — невероятно вкусная и ароматная ягода, однако достаточно требовательное растение на огороде, которому необходим особый уход и конечно — подкормка. Чтобы получить хороший урожай, начинать подкармливать кустики стоит уже с весны.
Какими удобрениями подкармливать клубнику весной лучше всего — рассказываем секреты садоводов далее в нашем материале.
Когда, чем и как удобрять клубнику весной 2024 года
Народных рецептов подкормки клубники очень много, так же можно найти специальные удобрения в магазинах. Но главное сделать все правильно и своевременно. Ведь одна подкормка будет уместна в начале роста растения, а другая уже при созревании плодов.
Подкармливать клубнику весной лучше трижды:
- При формировании молодых листьев.
- Во время цветения.
- При появлении завязей.
Так ранней весной лучше удобрять клубнику минеральными удобрениями, ведь они содержат азот, который необходим растениям после зимы.
Из минеральных удобрений для клубники используют следующие:
- мочевина — 25 г на 10 л воды;
- нитроаммофоска — 1 ст. л. на 10 л воды;
- аммиачная селитра — 25 г на 10 л воды;
- настой коровяка, разбавленный водой 1:10;
- куриный помет, разведенный водой 1:12.
Клубнику удобряют под корень, используя 0,5 л раствора под каждый куст.
Уже в период бутонизации и созревания плодов клубники больше нужно калия, поэтому для подкормки можно использовать:
- калийную селитру;
- пепел — высыпают под кустики или размешивают с водой и поливают почву;
- настой куриного помета;
- йод — для опрыскивания кустов, одна капля на литр воды;
- борная кислота — для опрыскивания кустов, щепотка на 10 л воды;
- дрожжи — 20 г смешать с двумя ложками сахара и тремя литрами воды, настаивать час и поливать ягоду.
Следует добавить, что опрыскивание клубники микроэлементами при цветении и росте завязей значительно увеличивает ее урожайность. ⠀
Уже после того, как вы собрали свой урожай клубники и обрезали старые листья, растение необходимо подкармливать комплексным минеральным или органическим удобрением. К примеру, на 10 л воды добавить 2 ст.л. нитроаммофоски и 1 стакан золы.
А в августе подкормить клубнику можно мочевиной (30 г на 10 л воды). Это будет способствовать закладке и увеличению цветочных почек, что увеличит урожай в следующем году.
Как правильно подкармливать клубнику весной
Универсальными правилами подкормки клубники являются следующие:
- Вносить удобрения необходимо только вечером, после заката.
- За сутки до подкормки следует обильно полить грядки.
- Необходимо всегда соблюдать четкие пропорции.
- Не стоит забывать о защитной одежде.
Почему плодов клубники очень мало
Причины, по которым урожай клубники получился мизерным, могут быть следующие:
- Нехватка опыления и отсутствие пчел.
- Во время цветения клубники часто идут дожди (это также приводит к недостатку опыления).
- Грядка клубники устарела (оптимальный срок 3-4 года, после чего клубнику нужно пересаживать в другое место).
- Погодные условия зимой (из-за сильных морозов некоторые сорта клубники могут погибнуть).
А если вы не можете выращивать клубнику самостоятельно, то делимся с вами полезными советами, как выбрать ягоду, чтобы она была сладкой и без "химии".
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