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Ягоди будуть смачнішими, ніж у сусідів — коли і чим підживлювати лохину навесні

8 травня 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли і чим підживлювати лохину навесні 2024 — дієві поради для великого врожаю
Садівник, який збирає урожай лохини. Фото: Alamy
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Досвідчені садівники знають, що лохина — це досить вибаглива рослина, тому їй потрібен особливий і ретельний догляд. Щоб виростити смачну і солодку ягоду, варто знати, коли її краще підживлювати і яке добриво слід додавати до кущів лохини навесні.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садівників.

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Коли варто підживлювати лохину навесні

Спочатку підживлювати лохину потрібно в березні або на початку квітня, коли бруньки вже набухають. Можна додавати до кущів лохини добрива, які мають у своєму складі азот. Вони спровокують активний ріст і компенсують ті корисні компоненти, які кущі не отримували в зимовий період.

Наступне підживлення потрібно робити після того, як лохина вже почне цвісти, а це у травні або на початку червня. У цей період потрібно додавати добрива, які містять калій і магній, щоб ягоди вийшли солодкими та смачними.

Останнє підживлення роблять вже після того, як був зібраний врожай ягід. До кущів лохини у цей період додають добрива, які містять фосфор і калій. 

Человек, собирающий голубику в саду
Людина, яка збирає лохину в саду. Фото: УНІАН

Чим варто підживлювати лохину

Під час першого підживлення краще використовувати добриво, яке містять азот, наприклад, нітроамофоску або сульфат амонію. Під час наступного підживлення додають сульфат магнію і калію, завдяки яким ягоди виходять солодкими.

Експерти радять підживлювати кущі лохини, коли надворі тепло, в ідеалі — після дощу, вранці або ввечері. В жодному разі не можна додавати до рослини попіл, послід, гній або перегній, адже вони можуть серйозно нашкодити лохині через те, що роблять ґрунт лужним. Це, в свою чергу, не дає рослинам, які люблять кислий ґрунт, нормально розвиватися.

Кусты садовой голубики со спелыми ягодами
Кущі садової лохини зі спілими ягодами. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно садити полуницю навесні 2024 року. 

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ягоди
сад
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лохина

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