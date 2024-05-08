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Ягоды будут вкуснее, чем у соседей — когда и чем подкармливать голубику весной

8 мая 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда и чем подкармливать голубику весной 2024 — действенные советы для большого урожая
Садовод, собирающий урожай голубики. Фото: Alamy
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Опытные садоводы знают, что голубика — это достаточно прихотливое растение, поэтому ей нужен особый и тщательный уход. Чтобы вырастить вкусную и сладкую ягоду, следует знать, когда ее лучше подкармливать и какое удобрение следует добавлять к кустам голубики весной.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.

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Когда следует подкармливать голубику весной

Сначала подкармливать голубику нужно в марте или начале апреля, когда почки уже набухают. Можно добавлять к кустам голубики удобрения, которые содержат азот. Они спровоцируют активный рост и компенсируют полезные компоненты, которые кусты не получали в зимний период.

Следующую подкормку нужно делать после того, как голубика уже начнет цвести, а это в мае или начале июня. В этот период нужно добавлять удобрения, содержащие калий и магний, чтобы ягоды получились сладкими и вкусными.

Последнюю подкормку делают уже после того, как был собран урожай ягод. К кустам голубики в этот период добавляют удобрения, содержащие фосфор и калий.

Человек, собирающий голубику в саду
Человек, который собирает голубику в саду. Фото: УНИАН

Чем стоит подкармливать голубику

Во время первой подкормки лучше использовать удобрение, содержащее азот, например, нитроаммофоску или сульфат аммония. При следующей подкормки добавляют сульфат магния и калия, благодаря которым ягоды получаются сладкими.

Эксперты советуют подкармливать кусты голубики, когда на улице тепло, в идеале — после дождя, утром или вечером. Ни в коем случае нельзя добавлять к растению пепел, помет, навоз или перегной, ведь они могут серьезно навредить голубики из-за того, что делают почву щелочной. Это, в свою очередь, не дает растениям, которые любят кислую почву, нормально развиваться.

Кусты садовой голубики со спелыми ягодами
Кусты садовой голубики со спелыми ягодами. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как правильно сажать клубнику весной 2024 года.

Ранее мы говорили о том, какие растения нужно обрезать весной 2024 года.

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ягоды
сад
подкормка
голубика

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