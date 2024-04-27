Як садити полуницю навесні 2024 — поради для дачників

Людина, яка збирає полуницю на городі. Фото: Freepik

Полуниця — це та сама ягода, яка користується чи не найбільшою популярністю серед любителів поласувати чимось смачненьким. Однак, щоб влітку насолоджуватися великою і соковитою полуницею, варто знати, як її правильно садити.

Новини.LIVE ділиться порадами для городників.

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В який період варто садити полуницю навесні

Досвідчені дачники наголошують, що полуниця не любить бути в холоді, тому її краще садити у відкритий ґрунт тоді, коли надворі буде стабільно більше 10-15ºС тепла. Ґрунт також повинен трохи прогрітися до температури щонайменше 8-9ºС тепла.

Великий врожай полуниці на городі. Фото: Pexels

Експерти рекомендують висаджувати полуницю навесні 2024 року в період з середини квітня до початку травня. До того ж необхідно вибрати ґрунт з нейтральною кислотністю, тобто полуниця ростиме в такому середовищі, як:

Супіски

Суглинок

Чорнозем

Як потрібно висаджувати полуницю

Перш ніж садити полуницю у відкритий ґрунт, перекопайте дільницю і додайте туди компост або деревний попіл. На один квадратний метр ґрунту вистачить 200 грамів добрива. До того ж спочатку замочіть корінці полуницю у розчині, який захистить її від захворювань і шкідників.

Дачник, який збирає полуницю на городі. Фото: Freepik

Обріжте коріння цієї рослини, залишивши 20-25 сантиметрів, і посадіть її на відстані між рядами в один метр. До кожної лунки помістять одну столову ложку попелу і ретельно утрамбуйте землю, щоб не було повітря між корінням.

Після посадки поливайте кожен кущ полуниці двома або трьома літрами води, а біля них покладіть дрібну кору, хвою або солому, щоб захистити їх від бур’янів. До того ж завдяки цьому біля кущів цієї рослини не буде затримуватися волога.

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