Как сажать клубнику весной 2024 — советы для дачников

Человек, собирающий клубнику на огороде. Фото: Freepik

Клубника — это та самая ягода, которая пользуется едва ли не самой большой популярностью среди любителей полакомиться чем-нибудь вкусненьким. Однако, чтобы летом наслаждаться большой и сочной клубникой, следует знать, как ее правильно сажать.

Новини.LIVE делится советами для огородников.

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Опытные дачники отмечают, что клубника не любит быть в холоде, поэтому ее лучше сажать в открытую почву тогда, когда на воздухе будет стабильно больше 10-15ºС тепла. Почва также должна немного прогреться до температуры не менее 8-9ºС тепла.

Большой урожай клубники на огороде. Фото: Pexels

Эксперты рекомендуют высаживать клубнику весной 2024 года в период с середины апреля по начало мая. К тому же необходимо выбрать почву с нейтральной кислотностью, то есть клубника будет расти в такой среде, как:

Супески

Суглинок

Чернозем

Как нужно высаживать клубнику

Прежде, чем сажать клубнику в открытую почву, перекопайте участок и добавьте туда компост или древесный пепел. На один квадратный метр почвы хватит 200 грамм удобрения. К тому же сначала замочите корешки клубнику в растворе, который защитит ее от заболеваний и вредителей.

Дачник, собирающий клубнику на огороде. Фото: Freepik

Обрежьте корни этого растения, оставив 20-25 сантиметров, и посадите его на расстоянии между рядами в один метр. В каждую лунку поместите одну столовую ложку пепла и тщательно утрамбуйте землю, чтобы не было воздуха между корнями.

После посадки поливайте каждый куст клубники двумя или тремя литрами воды, а возле них положите мелкую кору, хвою или солому, чтобы защитить их от сорняков. К тому же благодаря этому возле кустов этого растения не будет задерживаться влага.

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