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Как нужно сажать клубнику весной, чтобы летом ею лакомиться

27 апреля 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как сажать клубнику весной 2024 — советы для дачников
Человек, собирающий клубнику на огороде. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Клубника — это та самая ягода, которая пользуется едва ли не самой большой популярностью среди любителей полакомиться чем-нибудь вкусненьким. Однако, чтобы летом наслаждаться большой и сочной клубникой, следует знать, как ее правильно сажать.

Новини.LIVE делится советами для огородников.

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В какой период стоит сажать клубнику весной

Опытные дачники отмечают, что клубника не любит быть в холоде, поэтому ее лучше сажать в открытую почву тогда, когда на воздухе будет стабильно больше 10-15ºС тепла. Почва также должна немного прогреться до температуры не менее 8-9ºС тепла.

Большой урожай клубники на огороде
Большой урожай клубники на огороде. Фото: Pexels

Эксперты рекомендуют высаживать клубнику весной 2024 года в период с середины апреля по начало мая. К тому же необходимо выбрать почву с нейтральной кислотностью, то есть клубника будет расти в такой среде, как:

  • Супески
  • Суглинок
  • Чернозем

Как нужно высаживать клубнику

Прежде, чем сажать клубнику в открытую почву, перекопайте участок и добавьте туда компост или древесный пепел. На один квадратный метр почвы хватит 200 грамм удобрения. К тому же сначала замочите корешки клубнику в растворе, который защитит ее от заболеваний и вредителей.

Дачник, собирающий клубнику на огороде
Дачник, собирающий клубнику на огороде. Фото: Freepik

Обрежьте корни этого растения, оставив 20-25 сантиметров, и посадите его на расстоянии между рядами в один метр. В каждую лунку поместите одну столовую ложку пепла и тщательно утрамбуйте землю, чтобы не было воздуха между корнями.

После посадки поливайте каждый куст клубники двумя или тремя литрами воды, а возле них положите мелкую кору, хвою или солому, чтобы защитить их от сорняков. К тому же благодаря этому возле кустов этого растения не будет задерживаться влага.

Напомним, мы писали о том, чем нужно подкармливать кусты клубники, чтобы получить вкусные ягоды.

Раньше мы рассказывали о том, от каких сорняков на огороде нужно срочно избавляться.

Также мы сообщали о том, какие растения следует успеть посадить до Пасхи 2024 года.

растения
ягоды
огород
клубника

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