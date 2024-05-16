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Що буде, якщо використати шоколад як добриво для рослин — відповідь вас здивує

16 травня 2024 04:43
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Шоколад як добриво для рослин — що та як можна підживити на городі та в саду
Шоколад як добриво для рослин. Колаж: Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Шоколад замість добриво для рослин — звучить як божевілля. Проте, цей дивний лайфхак, перевірений городниками, виявився насправді дієвим. Цей смаколик здатен значно пришвидшити компостування, яке необхідне для підживлення різних культур.

Які рослини можна удобрювати шоколадом та як правильно це робити розповіла експертка з садівництва Сара Лоусон виданню The Mirror.

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Шоколад у компості 

Інколи після свят залишаються шоколадки, які ніхто не хоче їсти. Або десь у коморі знайшлася прострочена плитка. Замість того, щоб викидати ці солодощі, їх можна легко використати у садівництві.

Так, фахівець розповідає, зробити якісний компост швидко можна саме за допомогою шоколаду. Все дуже просто — цей продукт містить цукор, яким живляться мікроорганізми в компості, пришвидшуючи процес розкладання. Додати треба помірну кількість. 

 

Шоколад як добриво для рослин — що та як можна підживити на городі
Шматочки шоколаду. Фото: istockphoto.com

Що потрібно робити з залишками шоколаду

Плитку шоколаду можна натерти на дрібній терці й використовувати як невеликий шар мульчі. Перемішайте його з іншими органічними добривами, а потім посипте під кущиками та рослинами.

Також залишки шоколаду можна змішати з великою кількістю води, щоб у вас вийшов такий собі слабкий "шоколадний" розчин. Далі рідину можна виливати на грядку або клумбу, щоб вона підвищила активність мікробів у ґрунті.

Сара Лоусон зазначає, що ці методи підживлення можна використовувати по черзі, щоб шоколадне добриво подіяло якнайкраще.

 

Як підживити рослини на городі та в саду за допомогою шоколаду
Підживлення для рослин. Фото: google.com

Які рослини можна підживлювати шоколадом

Рослини, які зазвичай потребують таких речовин як азот, калій та фосфор, можна удобрювати таким незвичайним засобом. Такими рослинами можуть бути овочеві культури, фруктові дерева, кущі. 

Застереження та поради

Спеціалістка підкреслила, шоколад дійсно може стати справжнім чудодійним засобом на городі, проте застосовувати його треба у малих дозах та з обережністю, щоб не нашкодити рослинам. 

Крім цього, деякі види солодощів можуть мати велику кількість консервантів або хімічних складників, які можуть негативно вплинути на рослину. 

Замість шоколаду можна спробувати використовувати натуральний порошок какао, адже в його складі є такі речовини як азот, калій та фосфор. Ці корисні елементи, збагативши ґрунт, підтримають здоров'я та розвиток рослин.

 

Раніше ми розповідали, як можна використовувати корицю на городі та в саду, щоб захистити рослини та допомогти їм розвиватися.

Нагадаємо, ми писали, навіщо підживлювати молоком рослини.

Також радимо дізнатися, як правильно вносити у ґрунт яєчну шкаралупу, щоб підживити рослини корисними речовинами. 

рослини
поради
добрива
город
шоколад

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