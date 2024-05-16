Шоколад как удобрение для растений — что и как можно подкормить на огороде и в саду

Шоколад как удобрение для растений. Коллаж: Новини.LIVE

Шоколад как удобрение для растений — звучит безумно. Однако этот странный лайфхак, проверенный огородниками, оказался действительно действенным. Эта сладость способна значительно ускорить компостирование, которое необходимо для подкормки различных культур.

Какие растения можно удобрять шоколадом и как правильно это делать рассказала эксперт по садоводству Сара Лоусон изданию The Mirror.

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Шоколад в компосте

Иногда после праздников остаются шоколадки, которые никто не хочет есть. Или где-то в тумбочке нашлась просроченная плитка. Вместо того чтобы выбрасывать эти сладости, их можно легко использовать в садоводстве.

Так, специалист рассказывает, сделать качественный компост быстро можно именно с помощью шоколада. Все очень просто — этот продукт содержит сахар, которым питаются микроорганизмы в компосте, ускоряя процесс разложения. Добавить нужно умеренное количество.

Кусочки шоколада. Фото: istockphoto.com

Что нужно делать с остатками шоколада

Плитку шоколада можно натереть на мелкой терке и использовать в качестве небольшого слоя мульчи. Перемешайте его с другими органическими удобрениями, а затем посыпьте под кустики и растения.

Также остатки шоколада можно смешать с большим количеством воды, чтобы у вас получился этакий слабый "шоколадный" раствор. Далее жидкость можно выливать на грядку или клумбу, чтобы она повысила активность микробов в почве.

Сара Лоусон отмечает, что эти методы подкормки можно использовать поочередно, чтобы шоколадное удобрение подействовало как можно лучше.

Подкормка для растений. Фото: google.com

Какие растения можно подкармливать шоколадом

Растения, обычно нуждающиеся в таких веществах как азот, калий и фосфор, можно удобрять таким необычным средством. Такими растениями могут быть овощные культуры, фруктовые деревья, кустарники.

Предостережения и советы

Специалистка подчеркнула, что шоколад действительно может стать настоящим чудодейственным средством на огороде, однако применять его нужно в малых дозах и с осторожностью, чтобы не навредить растениям.

Кроме того, некоторые виды сладостей могут иметь большое количество консервантов или химических составляющих, которые могут негативно повлиять на растение.

Вместо шоколада можно попробовать использовать натуральный порошок какао, ведь в его составе есть такие вещества, как азот, калий и фосфор. Эти полезные элементы, обогащая почву, поддержат здоровье и развитие растений.

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