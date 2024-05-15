Як використовувати корицю на городі — секрети садівників, про які ви не знали

Кориця для рослин на городі. Колаж: Новини.LIVE

Для більшості кориця — ароматна спеція, яка ідеально підходить для випічки та кави. Але для досвідчених городників — це доступне добриво та фунгіцид для рослин в саду і на городі.

Розповідаємо, як можна використовувати корицю на городі та в саду, щоб захистити рослини та допомогти їм розвиватися.

Читайте також:

Яку користь кориця приносить рослинам

Цю неймовірно ароматну спецію, яка практично завжди є під рукою, можна використовувати як:

природний укорінювач;

стимулятор росту;

засіб проти шкідників та хвороб;

добриво.

Кориця у паличках. Фото: depositphotos.com

Кориця для укорінення живців — як використовувати

Щоб допомогти живцям укорінитися можна використовувати як порошок кориці, так і зробити розчин зі спеції. А головне — цей засіб допомагає практично усім видам рослин.

Спосіб укорінення живців за допомогою порошку кориці:

Висипте ложку кориці на паперовий рушник Складіть рушник і злегка струсіть, щоб порошок рівномірно розподілився. Змочіть кінець живця, а потім оберніть паперовим рушником. Посадіть живці у горщик і доглядайте як зазвичай.

Розчин з корицею та медом для вкорінення живців:

Занурте живець зрізом у мед, а потім — в корицю. Помістіть живець у посівну підкладку в скляну ємність. Додайте трохи води. Помістіть ємність у пакет. Через 10-15 днів рослина вкорениться.

Вкорінення живців. Фото: google.com

Природний фунгіцид — як використовувати корицю для боротьби зі шкідниками та хворобами

Кориця славиться тим, що відганяє більшість шкідників від рослин. Особливо цю спецію бояться мурахи та гусениці. А ще її не переносить грибок. Щоб позбутися небажаних гостей на городі та в саду, достатньо насипати порошок на ґрунт або на саму рослину.

Завдяки своїм антисептичним властивостям кориця здатна й лікувати різні культури. Щоб позбутися від хвороб, достатньо додати корицю звичайне добриво або прямо в ґрунт.

Якщо ви зіткнулися з ґрунтовими грибними хворобами, то перед посадкою, в зокрема і розсади, можна полити ґрунт водою з корицею.

Розведіть дві столові ложки кориці двома склянками гарячої води, розмішайте і дайте настоятися впродовж ночі. Потім розчин потрібно процідити через шматок марлі або кавовий фільтр, залити в розпилювач й обприскати ґрунт безпосередньо перед посадкою.

Корицю можна використовувати для загоєння ран рослин після щорічної обрізки, а також під час щеплення садових дерев або троянд — умочуйте щепу в порошок. Ця процедура допоможе запобігти розвитку інфекції та прискорить процес загоєння.

Варто зауважити, хоча кориця може бути корисною для рослин, важливо враховувати, що це не є універсальним засобом лікування. Іноді допомогти можуть лише спеціальні препарати.

Кориця для підживлення рослин. Фото: istockphoto.com

Кориця як ефективне добриво — що треба робити

Кориця може бути корисною для рослин як природне добриво, що забезпечує поживними речовинами. Ось деякі способи використання кориці як добрива для рослин:

Компостування: кора кориці може бути додана до компосту, де вона розкладатиметься і стане джерелом органічних речовин для рослин Мульчя: порошок може бути використаний як мульча для рослин. Спеція допоможе утримувати вологу в ґрунті, запобігати росту бур'янів та захищати корені рослин від замерзання взимку. Додавання до ґрунту: можна додати корицю безпосередньо до ґрунту біля коренів рослин. Вона буде розкладатися з часом, надаючи корисні речовини рослинам. Підживлення рослин в контейнерах: можна додавати кору кориці або порошок до ґрунту. Спеція буде служити джерелом поживних речовин впродовж тривалого періоду.

Раніше ми писали, як правильно застосовувати корицю для кімнатних рослин.

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно вносити у ґрунт яєчну шкаралупу, щоб підживити рослини корисними речовинами.

Також ділимося з вами корисною інформацією, що категорично не можна підживлювати золою.