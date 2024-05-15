Как использовать корицу на огороде — секреты садоводов, о которых вы не знали

Корица для растений в огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Для большинства корица — ароматная специя, которая идеально подходит для выпечки и кофе. Но для опытных огородников — это доступное удобрение и фунгицид для растений в саду и на огороде.

Рассказываем, как можно использовать корицу на огороде и в саду, чтобы защитить растения и помочь им развиваться.

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Эту невероятно ароматную специю, которая практически всегда находится под рукой, можно использовать как:

природный укоренитель;

стимулятор роста;

средство против вредителей и болезней;

удобрение.

Корица в палочках. Фото: depositphotos.com

Корица для укоренения черенков — как использовать

Чтобы помочь черенкам укорениться можно использовать как порошок корицы, так и сделать раствор из специи. А главное — это средство помогает практически всем видам растений.

Способ укоренения черенков с помощью порошка корицы:

Высыпьте ложку корицы на бумажное полотенце Сложите полотенце и слегка встряхните, чтобы порошок равномерно распределился. Смочите конец черенка, а затем оберните бумажным полотенцем. Посадите черенки в горшок и ухаживайте как обычно.

Раствор с корицей и медом для укоренения черенков:

Окуните черенок срезом в мед, а затем — в корицу. Поместите черенок в посевную подложку в стеклянную емкость. Добавьте немного воды. Поместите емкость в пакет. Через 10-15 дней растение укоренится.

Укоренение черенков. Фото: google.com

Природный фунгицид — как использовать корицу для борьбы с вредителями и болезнями

Корица славится тем, что отгоняет большинство вредителей от растений. Особенно эту специю боятся муравьи и гусеницы. А еще ее не переносит грибок. Чтобы избавиться от нежелательных гостей на огороде и в саду, достаточно насыпать порошок на почву или на само растение.

Благодаря своим антисептическим свойствам корица способна и лечить разные культуры. Чтобы избавиться от болезней, достаточно добавить корицу в обычное удобрение или прямо в грунт.

Если вы столкнулись с почвенными грибными болезнями, то перед посадкой, в том числе и рассады, можно полить почву водой с корицей.

Разведите две столовых ложки корицы двумя стаканами горячей воды, размешайте и дайте настояться в течение ночи. Затем раствор нужно процедить через кусок марли или кофейный фильтр, залить в распылитель и опрыскать почву непосредственно перед посадкой.

Корицу можно использовать для заживления ран растений после ежегодной обрезки, а также во время прививки садовых деревьев или роз — обмачивайте щепу в порошок. Эта процедура поможет предотвратить развитие инфекции и ускорит процесс заживления.

Следует заметить, хотя корица может быть полезна для растений, важно учитывать, что это не является универсальным средством лечения. Иногда могут помочь только специальные препараты.

Корица для подкормки растений. Фото: istockphoto.com

Корица как эффективное удобрение — что нужно делать

Корица может быть полезна для растений как природное удобрение, обеспечивающее питательными веществами. Вот некоторые способы использования корицы в качестве удобрений для растений:

Компост: кора корицы может быть добавлена к компосту, где она будет разлагаться и станет источником органических веществ для растений. Мульча: порошок может быть использован в качестве мульчи для растений. Специя поможет удерживать влагу в почве, предотвращать рост сорняков и защищать корни растений от замерзания зимой. Добавление к почве: можно добавить корицу непосредственно к почве у корней растений. Она будет разлагаться со временем, предоставляя полезные вещества растениям. Подкормка растений в контейнерах: можно добавлять кору корицы или порошок к почве. Специя будет служить источником питательных веществ в течение продолжительного периода.

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