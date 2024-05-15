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Целебный эликсир заменит удобрения и фунгициды — как применять корицу на огороде

15 мая 2024 05:46
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как использовать корицу на огороде — секреты садоводов, о которых вы не знали
Корица для растений в огороде. Коллаж: Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Для большинства корица — ароматная специя, которая идеально подходит для выпечки и кофе. Но для опытных огородников — это доступное удобрение и фунгицид для растений в саду и на огороде.

Рассказываем, как можно использовать корицу на огороде и в саду, чтобы защитить растения и помочь им развиваться.

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Какую пользу корица приносит растениям

Эту невероятно ароматную специю, которая практически всегда находится под рукой, можно использовать как:

  • природный укоренитель;
  • стимулятор роста;
  • средство против вредителей и болезней;
  • удобрение.
Какую пользу корица приносит растениям
Корица в палочках. Фото: depositphotos.com

Корица для укоренения черенков — как использовать

Чтобы помочь черенкам укорениться можно использовать как порошок корицы, так и сделать раствор из специи. А главное — это средство помогает практически всем видам растений.

Способ укоренения черенков с помощью порошка корицы:

  1. Высыпьте ложку корицы на бумажное полотенце
  2. Сложите полотенце и слегка встряхните, чтобы порошок равномерно распределился.
  3. Смочите конец черенка, а затем оберните бумажным полотенцем.
  4. Посадите черенки в горшок и ухаживайте как обычно.

Раствор с корицей и медом для укоренения черенков:

  1. Окуните черенок срезом в мед, а затем — в корицу.
  2. Поместите черенок в посевную подложку в стеклянную емкость.
  3. Добавьте немного воды.
  4. Поместите емкость в пакет.
  5. Через 10-15 дней растение укоренится.
Корица для укоренения черенков — как использовать
Укоренение черенков. Фото: google.com

Природный фунгицид — как использовать корицу для борьбы с вредителями и болезнями

Корица славится тем, что отгоняет большинство вредителей от растений. Особенно эту специю боятся муравьи и гусеницы. А еще ее не переносит грибок. Чтобы избавиться от нежелательных гостей на огороде и в саду, достаточно насыпать порошок на почву или на само растение.

Благодаря своим антисептическим свойствам корица способна и лечить разные культуры. Чтобы избавиться от болезней, достаточно добавить корицу в обычное удобрение или прямо в грунт.

Если вы столкнулись с почвенными грибными болезнями, то перед посадкой, в том числе и рассады, можно полить почву водой с корицей.

Разведите две столовых ложки корицы двумя стаканами горячей воды, размешайте и дайте настояться в течение ночи. Затем раствор нужно процедить через кусок марли или кофейный фильтр, залить в распылитель и опрыскать почву непосредственно перед посадкой.

Корицу можно использовать для заживления ран растений после ежегодной обрезки, а также во время прививки садовых деревьев или роз — обмачивайте щепу в порошок. Эта процедура поможет предотвратить развитие инфекции и ускорит процесс заживления.

Следует заметить, хотя корица может быть полезна для растений, важно учитывать, что это не является универсальным средством лечения. Иногда могут помочь только специальные препараты.

Природный фунгицид - как использовать корицу для борьбы с вредителями и болезнями
Корица для подкормки растений. Фото: istockphoto.com

Корица как эффективное удобрение — что нужно делать

Корица может быть полезна для растений как природное удобрение, обеспечивающее питательными веществами. Вот некоторые способы использования корицы в качестве удобрений для растений:

  1. Компост: кора корицы может быть добавлена к компосту, где она будет разлагаться и станет источником органических веществ для растений. 
  2. Мульча: порошок может быть использован в качестве мульчи для растений. Специя поможет удерживать влагу в почве, предотвращать рост сорняков и защищать корни растений от замерзания зимой.
  3. Добавление к почве: можно добавить корицу непосредственно к почве у корней растений. Она будет разлагаться со временем, предоставляя полезные вещества растениям.
  4. Подкормка растений в контейнерах: можно добавлять кору корицы или порошок к почве. Специя будет служить источником питательных веществ в течение продолжительного периода.

 

Ранее мы писали, как правильно использовать корицу для комнатных растений.

Напомним, мы рассказывали, как правильно вносить в почву яичную скорлупу, чтобы подкормить растения полезными веществами.

Также делимся с вами полезной информацией, что категорически нельзя подпитывать золой.

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