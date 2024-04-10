Навіщо додавати корицю у горщик з квітами — корисні властивості дешевої приправи

Кориця для кімнатних рослин. Колаж: Новини.LIVE

Кімнатні рослини прикрашають нашу оселю, очищають повітря, дарують радість, красу та свіжий аромат. А ми своєю чергою маємо за ними доглядати: вчасно поливати, обрізати, підживлювати й міняти горщики. Однак чи знаєте ви, що для ефективного догляду за квітами варто також звернути увагу на корицю. Ця дешева пряність здатна на дива.

Для чого додавати корицю у горщики з квітами та як це може зробити ваші рослини ще прекраснішими, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі.

Читайте також:

Навіщо у кімнатні квіти додають корицю — корисний лайфхак

На перший погляд, ця ідея здається дивною, але кориця має безліч корисних речовин для рослин. Спеція дозволить:

запобігти розвитку інфекцій;

захистити від паразитів;

не допустити розповсюдження грибків;

стимулювати ріст;

"реанімувати" квітку, якщо вона погано перенесла зиму.

Корисна пряність кориця. Фото: shutterstock.com

Як правильно застосовувати корицю

Квітникарі радять додати в ґрунт половину чайної ложки кориці, завдяки такому лайфхаку ви легко і без зайвих турбот виростите красиві та здорові квіти.

Щоб допомогти квітці відновити сили, необхідно акуратно зробити в землі невеликі поглиблення і в кожне налити столову ложку розчину з корицею. Важливо не пошкодити коріння, коли будете робити ямочки.

Щоб побороти грибок або запобігти його розмноженню, рекомендується нанести спецію на стовбур при пересадці в новий ґрунт. Завдяки своїм антисептичним властивостям кориця допомагає боротися з будь-якими ґрунтовими грибковими хворобами.

Також корицю можна використовувати й для розсади. Це допоможе виростити здорові та сильні рослинки.

Поливає кімнатну рослину. Фото: pexels.com

Як підгодувати кімнатні квіти корицею — найкращий рецепт

Щоб приготувати живильний еліксир для кімнатних рослин, знадобиться:

кориця — пів чайної ложки:

тепла вода — два літри.

Інгредієнти змішуємо та залишаємо на добу на сонці, після чого додаємо у горщики з квітами.

До речі, цей розчин підходить і для поливу рослин. Але зловживати не варто, достатньо поливати розчином кориці 1-2 рази на місяць.

Раніше ми писали, які квіти та рослини варто поставити у себе в кімнаті, щоб покращити фізичне здоров'я, зняти стрес та підняти настрій.

Нагадаємо, ми розповідали про 5 ефектних рослин, які можна посадити під деревами.

Також радимо дізнатися, чим підживити жоржини навесні.