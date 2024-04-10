Зачем добавлять корицу в горшок с цветами — полезные свойства дешевой приправы

Корица для комнатных растений. Коллаж: Новини.LIVE

Комнатные растения украшают наше жилище, очищают воздух, дарят радость, красоту и свежий аромат. А мы в свою очередь должны за ними ухаживать: вовремя поливать, обрезать, подкармливать и менять горшки. Однако знаете ли вы, что для эффективного ухода за цветами следует обратить внимание на корицу. Эта дешевая пряность способна на чудеса.

Зачем добавлять корицу в горшки с цветами и как это может сделать ваши растения еще прекраснее, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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На первый взгляд, эта идея кажется удивительной, но корица имеет множество полезных веществ для растений. Специя позволит:

предотвратить развитие инфекций;

защитить от паразитов;

не допустить распространения грибков;

стимулировать рост;

"реанимировать" цветок, если он плохо перенес зиму.

Полезная пряность корицы. Фото: shutterstock.com

Как правильно применять корицу

Цветоводы советуют добавить в грунт половину чайной ложки корицы, благодаря такому лайфхаку вы легко и без лишних забот вырастите красивые и здоровые цветы.

Чтобы помочь цветку восстановить силы, необходимо аккуратно сделать в земле небольшие углубления и каждое налить столовую ложку раствора с корицей. Важно не повредить корни, когда будете делать ямочки.

Чтобы побороть грибок или предотвратить его размножение, рекомендуется нанести специю на ствол при пересадке в новый грунт. Благодаря своим антисептическим свойствам корица помогает бороться с любыми почвенными грибковыми заболеваниями.

Также корицу можно использовать и для рассады. Это поможет вырастить здоровые и сильные растеньица.

Поливает комнатное растение. Фото: pexels.com

Как прикормить комнатные цветы корицей – лучший рецепт

Чтобы приготовить питательный эликсир для комнатных растений, понадобится:

корица – пол чайной ложки:

теплая вода – два литра.

Ингредиенты смешиваем и оставляем на сутки на солнце, после чего добавляем в горшки с цветами.

Кстати, этот раствор подходит и для полива растений. Но злоупотреблять не стоит, достаточно поливать раствором корицы 1-2 раза в месяц.

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