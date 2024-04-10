Зачем добавлять корицу в горшок с цветами — полезные свойства дешевой приправы

Добавьте корицу в горшок с цветами — эффект поразит даже опытных цветоводов
Комнатные растения украшают наше жилище, очищают воздух, дарят радость, красоту и свежий аромат. А мы в свою очередь должны за ними ухаживать: вовремя поливать, обрезать, подкармливать и менять горшки. Однако знаете ли вы, что для эффективного ухода за цветами следует обратить внимание на корицу. Эта дешевая пряность способна на чудеса.
Зачем добавлять корицу в горшки с цветами и как это может сделать ваши растения еще прекраснее, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.
Зачем в комнатные цветы добавляют корицу — полезный лайфхак
На первый взгляд, эта идея кажется удивительной, но корица имеет множество полезных веществ для растений. Специя позволит:
- предотвратить развитие инфекций;
- защитить от паразитов;
- не допустить распространения грибков;
- стимулировать рост;
- "реанимировать" цветок, если он плохо перенес зиму.
Как правильно применять корицу
Цветоводы советуют добавить в грунт половину чайной ложки корицы, благодаря такому лайфхаку вы легко и без лишних забот вырастите красивые и здоровые цветы.
Чтобы помочь цветку восстановить силы, необходимо аккуратно сделать в земле небольшие углубления и каждое налить столовую ложку раствора с корицей. Важно не повредить корни, когда будете делать ямочки.
Чтобы побороть грибок или предотвратить его размножение, рекомендуется нанести специю на ствол при пересадке в новый грунт. Благодаря своим антисептическим свойствам корица помогает бороться с любыми почвенными грибковыми заболеваниями.
Также корицу можно использовать и для рассады. Это поможет вырастить здоровые и сильные растеньица.
Как прикормить комнатные цветы корицей – лучший рецепт
Чтобы приготовить питательный эликсир для комнатных растений, понадобится:
- корица – пол чайной ложки:
- теплая вода – два литра.
Ингредиенты смешиваем и оставляем на сутки на солнце, после чего добавляем в горшки с цветами.
Кстати, этот раствор подходит и для полива растений. Но злоупотреблять не стоит, достаточно поливать раствором корицы 1-2 раза в месяц.
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