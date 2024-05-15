Чому на городі використовують молоко — яка користь для рослин

Людина, яка наливає молоко у склянку. Фото: IndiaTimes

Мало хто знає, але насправді молоко потрібно не тільки господиням для приготування їжі, а й рослинам на городі. Виявляється, цей продукт харчування здатний збільшити врожай деяких культур, але варто знати, як саме потрібно використовувати його на городі.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Навіщо підживлювати молоком рослини

Експерти радять навесні замочити і знезаразити насіння овочів, щоб захистити їх від різного характеру захворювань і тим самим поліпшити врожайність. Потім варто посіяти його на розсаду, поливати і у потрібний час підживлювати, щоб отримати гарний урожай.

Людина, яка поливає рослину молоком. Фото: Pinterest

Які рослини можна і не варто підживлювати молоком

Однак далеко не всі рослини можна підживлювати молоком, оскільки можна серйозно їм нашкодити. Експерти рекомендують додавати цей продукт як добриво тільки до таких рослин, як:

Помідори

Огірки

Цибуля

Коренеплоди

Плодові дерева

Півонії

Троянди

Кімнатні рослини

Водночас експерти не радять підживлювати молоком такі рослини, як:

Перець

Баклажани

Як правильно підживлювати рослини молоком

Щоб підживити культури на городі, потрібно розвести молоко з водою у пропорції один до п’яти і поливати канавки навколо культур. Щоб полити ним рослини вдома, розведіть одну чайну ложку молока в одному літрі відстояної води. Але в цьому випадку полийте кімнатні рослини спочатку чистою водою.

Додавання молока до рослин на городі. Фото: Deavita

Можна також використати цей продукт для того, аби захистити рослини від хвороб і різних шкідників, зокрема, попилиці, фітофтороза, листовійки і борошнистої роси. Щоб приготувати захисну суміш, вам потрібно взяти:

Молоко — один літр

Воду — десять літрів

Йод — 30 крапель

Господарське мило — 20 грамів

Розведіть молоко у воді і додайте туди йод разом з господарським милом, щоб ефективно захистити свої рослини.

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