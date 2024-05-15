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Навіщо потрібно молоко на городі — відповідь вас шокує

15 травня 2024 00:05
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чому на городі використовують молоко — яка користь для рослин
Людина, яка наливає молоко у склянку. Фото: IndiaTimes
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Мало хто знає, але насправді молоко потрібно не тільки господиням для приготування їжі, а й рослинам на городі. Виявляється, цей продукт харчування здатний збільшити врожай деяких культур, але варто знати, як саме потрібно використовувати його на городі.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Навіщо підживлювати молоком рослини

Експерти радять навесні замочити і знезаразити насіння овочів, щоб захистити їх від різного характеру захворювань і тим самим поліпшити врожайність. Потім варто посіяти його на розсаду, поливати і у потрібний час підживлювати, щоб отримати гарний урожай. 

Человек, поливающий растение молоком
Людина, яка поливає рослину молоком. Фото: Pinterest

Які рослини можна і не варто підживлювати молоком

Однак далеко не всі рослини можна підживлювати молоком, оскільки можна серйозно їм нашкодити. Експерти рекомендують додавати цей продукт як добриво тільки до таких рослин, як:

  • Помідори
  • Огірки
  • Цибуля
  • Коренеплоди
  • Плодові дерева
  • Півонії
  • Троянди
  • Кімнатні рослини

Водночас експерти не радять підживлювати молоком такі рослини, як:

  • Перець
  • Баклажани

Як правильно підживлювати рослини молоком

Щоб підживити культури на городі, потрібно розвести молоко з водою у пропорції один до п’яти і поливати канавки навколо культур. Щоб полити ним рослини вдома, розведіть одну чайну ложку молока в одному літрі відстояної води. Але в цьому випадку полийте кімнатні рослини спочатку чистою водою.

Добавление молока к растениям на огороде
Додавання молока до рослин на городі. Фото: Deavita

Можна також використати цей продукт для того, аби захистити рослини від хвороб і різних шкідників, зокрема, попилиці, фітофтороза, листовійки і борошнистої роси. Щоб приготувати захисну суміш, вам потрібно взяти:

  • Молоко — один літр
  • Воду — десять літрів
  • Йод — 30 крапель
  • Господарське мило — 20 грамів

Розведіть молоко у воді і додайте туди йод разом з господарським милом, щоб ефективно захистити свої рослини.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно використовувати яєчну шкаралупу на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як можна захистити капусту на городі від різних шкідників. 

Також ми повідомляли про те, які рослини в саду та на городі категорично не можна підживлювати золою.

рослини
молоко
город
користь

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