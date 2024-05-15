Почему на огороде используют молоко — какая польза для растений

Зачем нужно молоко на огороде — ответ вас шокирует
Мало кто знает, но на самом деле молоко нужно не только хозяйкам для приготовления пищи, но и растениям на огороде. Оказывается, этот продукт питания способен увеличить урожай некоторых культур, но следует знать, как именно нужно использовать его на огороде.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Зачем подкармливать молоком растения
Эксперты советуют весной замочить и обеззаразить семена овощей, чтобы защитить их от разного характера заболеваний и тем самым улучшить урожайность. Затем следует посеять их на рассаду, поливать и в нужное время подкармливать, чтобы получить хороший урожай.
Какие растения можно и не стоит подкармливать молоком
Однако далеко не все растения можно подкармливать молоком, поскольку можно серьезно им навредить. Эксперты рекомендуют добавлять этот продукт в удобрение только к таким растениям, как:
- Помидоры
- Огурцы
- Лук
- Корнеплоды
- Плодовые деревья
- Пионы
- Розы
- Комнатные растения
В то же время эксперты не советуют подкармливать молоком такие растения, как:
- Перец
- Баклажаны
Как правильно подкармливать растения молоком
Чтобы подкормить культуру на огороде, нужно развести молоко с водой в пропорции один к пяти и поливать канавки вокруг культур. Чтобы полить растения дома, разведите одну чайную ложку молока в одном литре отстоявшейся воды. Но в этом случае полейте комнатные растения сначала чистой водой.
Можно также использовать этот продукт для того, чтобы защитить растения от болезней и различных вредителей, в частности, опилки, фитофтороза, листовки и мучнистой росы. Чтобы приготовить защитную смесь, вам нужно взять:
- Молоко — один литр
- Воду — десять литров
- Йод — 30 капель
- Хозяйственное мыло — 20 грамм
Разведите молоко в воде и добавьте туда йод вместе с хозяйственным мылом, чтобы эффективно защитить свои растения.
Напомним, мы писали о том, как правильно использовать яичную скорлупу на огороде.
Раньше мы рассказывали о том, как можно защитить капусту на огороде от разных вредителей.
Также мы сообщали о том, какие растения в саду и на огороде категорически нельзя подкармливать золой.
Читайте Новини.LIVE!