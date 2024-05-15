Почему на огороде используют молоко — какая польза для растений

Человек, наливающий молоко в стакан. Фото: IndiaTimes

Мало кто знает, но на самом деле молоко нужно не только хозяйкам для приготовления пищи, но и растениям на огороде. Оказывается, этот продукт питания способен увеличить урожай некоторых культур, но следует знать, как именно нужно использовать его на огороде.

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Зачем подкармливать молоком растения

Эксперты советуют весной замочить и обеззаразить семена овощей, чтобы защитить их от разного характера заболеваний и тем самым улучшить урожайность. Затем следует посеять их на рассаду, поливать и в нужное время подкармливать, чтобы получить хороший урожай.

Человек, поливающий растение молоком. Фото: Pinterest

Какие растения можно и не стоит подкармливать молоком

Однако далеко не все растения можно подкармливать молоком, поскольку можно серьезно им навредить. Эксперты рекомендуют добавлять этот продукт в удобрение только к таким растениям, как:

Помидоры

Огурцы

Лук

Корнеплоды

Плодовые деревья

Пионы

Розы

Комнатные растения

В то же время эксперты не советуют подкармливать молоком такие растения, как:

Перец

Баклажаны

Как правильно подкармливать растения молоком

Чтобы подкормить культуру на огороде, нужно развести молоко с водой в пропорции один к пяти и поливать канавки вокруг культур. Чтобы полить растения дома, разведите одну чайную ложку молока в одном литре отстоявшейся воды. Но в этом случае полейте комнатные растения сначала чистой водой.

Добавление молока к растениям на огороде. Фото: Deavita

Можно также использовать этот продукт для того, чтобы защитить растения от болезней и различных вредителей, в частности, опилки, фитофтороза, листовки и мучнистой росы. Чтобы приготовить защитную смесь, вам нужно взять:

Молоко — один литр

Воду — десять литров

Йод — 30 капель

Хозяйственное мыло — 20 грамм

Разведите молоко в воде и добавьте туда йод вместе с хозяйственным мылом, чтобы эффективно защитить свои растения.

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