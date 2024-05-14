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Чому в жодному разі не можна викидати яєчну шкаралупу — користь на городі

14 травня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як використати яєчну шкаралупу на городі та в саду — поради для дачників
Людина, яка тримає яєчну шкаралупу в руках. Фото: House Digest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Мало хто знає, але яєчну шкаралупу, яку багато людей викидають у сміття після очищення яєць, насправді не можна викидати, адже вона знадобиться на городі. Досвідчені дачники пояснили, як можна ефективно використати шкаралупу в саду та на городі.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для городників і садівників.

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Яєчна шкаралупа для рослин

Ефективне добриво

До складу шкаралупи яєць входить карбонат кальцію, який є дуже важливим для розвитку рослин. До того ж вона містить фтор, цинк, марганець та інші 20 компонентів, які збільшують урожай рослин. Щоб покращити врожайність, подрібніть її, посипте грядку і перекопайте. 

Засіб для розпушування ґрунту

Яєчна шкаралупа допомагає розпушити ґрунт, тим самим знищуючи його щільність. Як наслідок — покращення проникності повітря та води, що є дуже важливою складовою для гарного розвитку городніх і садових рослин.

Огородник, посыпающий растения яичной скорлупой
Городник, який посипає рослини яєчною шкаралупою. Фото: Pinterest

Засіб для боротьби з вовчком

Шкаралупу з яєць можна використовувати для захисту рослин від таких шкідників, як вовчки. Подрібніть шкаралупу, додайте туди олію і покладіть це до місць скупчення вовчків і вже за деякий час ви побачите, що шкідників більше немає.

Ефективна мульча

Якщо у вас багато яєчної шкаралупи, покладіть її навколо штамбів дерев, щоб вона працювала як корисна мульча. У такому випадку вона буде дуже корисною для таких дерев, як:

  • Абрикос
  • Черешня
  • Вишня
  • Слива

Стимулятор росту

Борошном зі шкаралупою можна підживити ґрунт для молодої розсади, а ще вона активує ріст молодих саджанців капусти, перцю і томатів.

Очищенная скорлупа из яиц
Очищена шкаралупа з яєць. Фото: Pinterest

Добриво для рослин з яєчної шкаралупи

Щоб приготувати ефективне добриво для рослин, візьміть яєчну шкаралупу, ретельно помийте її, просушіть протягом доби і подрібніть. Але це потрібно робити лише зі шкаралупи сирих яєць.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна врятувати картоплю після весняних заморозків. 

Раніше ми розповідали про те, чому категорично не можна садити соняшник на городі. 

Також ми повідомляли про те, які рослини в жодному випадку не можна садити біля помідорів. 

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