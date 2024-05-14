Як використати яєчну шкаралупу на городі та в саду — поради для дачників

Людина, яка тримає яєчну шкаралупу в руках. Фото: House Digest

Мало хто знає, але яєчну шкаралупу, яку багато людей викидають у сміття після очищення яєць, насправді не можна викидати, адже вона знадобиться на городі. Досвідчені дачники пояснили, як можна ефективно використати шкаралупу в саду та на городі.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для городників і садівників.

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Яєчна шкаралупа для рослин

Ефективне добриво

До складу шкаралупи яєць входить карбонат кальцію, який є дуже важливим для розвитку рослин. До того ж вона містить фтор, цинк, марганець та інші 20 компонентів, які збільшують урожай рослин. Щоб покращити врожайність, подрібніть її, посипте грядку і перекопайте.

Засіб для розпушування ґрунту

Яєчна шкаралупа допомагає розпушити ґрунт, тим самим знищуючи його щільність. Як наслідок — покращення проникності повітря та води, що є дуже важливою складовою для гарного розвитку городніх і садових рослин.

Городник, який посипає рослини яєчною шкаралупою. Фото: Pinterest

Засіб для боротьби з вовчком

Шкаралупу з яєць можна використовувати для захисту рослин від таких шкідників, як вовчки. Подрібніть шкаралупу, додайте туди олію і покладіть це до місць скупчення вовчків і вже за деякий час ви побачите, що шкідників більше немає.

Ефективна мульча

Якщо у вас багато яєчної шкаралупи, покладіть її навколо штамбів дерев, щоб вона працювала як корисна мульча. У такому випадку вона буде дуже корисною для таких дерев, як:

Абрикос

Черешня

Вишня

Слива

Стимулятор росту

Борошном зі шкаралупою можна підживити ґрунт для молодої розсади, а ще вона активує ріст молодих саджанців капусти, перцю і томатів.

Очищена шкаралупа з яєць. Фото: Pinterest

Добриво для рослин з яєчної шкаралупи

Щоб приготувати ефективне добриво для рослин, візьміть яєчну шкаралупу, ретельно помийте її, просушіть протягом доби і подрібніть. Але це потрібно робити лише зі шкаралупи сирих яєць.

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