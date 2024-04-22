Які сорти кабачків посадити на городі — що підійде для закритого і відкритого ґрунту

Велика врожайність і стійкість до хвороб — найкращі сорти кабачків
Перш, ніж садити кабачки на своєму городі, важливо розуміти не тільки правила догляду і додавання добрив, а й те, який сорт краще купувати. Тому варто знати, який сорт цих овочів дасть великий врожай і стійко витримає всі хвороби і погану погоду.
Новини.LIVE розповідає про ці сорти.
Найкращі сорти кабачків для городу або закритого ґрунту
Кавілі F1 (Nunhems)
Цей сорт кабачків здатний добре рости як у відкритому ґрунті, так і під плівкою. Плоди цього сорту мають у своєму складі багато цукру і стійко витримує борошнисту росу. До того ж, ці кабачки можна використовувати як у свіжому, так і в консервованому вигляді.
Ангеліна F1 (Syngenta)
Цей сорт овоча також можна вирощувати в будь-якому місці, адже його можна пересаджувати без ризику пошкодження шкірки. До того ж, цей сорт кабачків витримує такі захворювання, як:
- Вірус плямистості і огіркової мозаїки
- Вірус мозаїки цукіні
- Вирус борошнистої роси
Іскандер F1 (Seminis)
Такий сорт кабачків є стійким до стресу, а також здатний давати великий урожай цього овоча. Він має велике листя, яке не дає плодам перегріватися на сонці та підвищує їхню стійкість до тривалої відсутності води.
Ленуца F1 (Semenaoptom)
Цей сорт здатний витримати бактеріоз і борошнисту росу, а також дає великий врожай і допомагає плодам швидше ставати стиглими.
Аспірант (Semenaoptom)
Це доволі ранній сорт кабачка, який можна вживати як у свіжому вигляді, так і у вигляді консервацій. До того ж, він витримує борошнисту рису і не потребує спеціальних умов проживання.
Інші найкращі сорти кабачків
До списку інших сортів кабачків, які можна вирощувати в різних місцях і умовах, належать:
- Атілла F1 (Lucky Seed)
- Ардендо 174 F1 (Enza Zaden)
- Лавіна F1 (Lucky Seed)
- Грибовський 37 (Semenaoptom)
- Асма F1 (Clause)
- Аделія F1
- Марселла F1 (Enza Zaden)
- Теренум F1
- Арал F1 (Sakata)
- Карізма F1 (Syngenta)
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