Какие сорта кабачков посадить на огороде — что подойдет для закрытой и открытой почвы

Огородник, держащий кабачок. Фото: УНИАН

Прежде, чем сажать кабачки на своем огороде, важно понимать не только правила ухода и добавления удобрений, но и то, какой сорт лучше покупать. Поэтому следует знать, какой сорт этих овощей даст большой урожай и стойко выдержит все болезни и плохую погоду.

Новини.LIVE рассказывает об этих сортах.

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Кавили F1 (Nunhems)

Этот сорт кабачков способен хорошо расти как в открытой почве, так и под пленкой. Плоды этого сорта имеют в своем составе много сахара и стойко выдерживают мучную росу. К тому же, эти кабачки можно использовать как в свежем, так и в консервированном виде.

Сорт кабачков Кавили F1 (Nunhems). Фото: Агро Сити

Ангелина F1 (Syngenta)

Этот сорт овоща можно выращивать в любом месте, ведь его можно пересаживать без риска повреждения кожуры. К тому же, этот сорт кабачков выдерживает такие заболевания, как:

Вирус пятнистости и огуречной мозаики

Вирус мозаики цуккини

Вирус мучнистой росы

Сорт кабачков Ангелина F1 (Syngenta). Фото: Агро Сити

Искандер F1 (Seminis)

Такой сорт кабачков устойчив к стрессу, а также способен давать большой урожай этого овоща. У него большие листья, которые не дают плодам перегреваться на солнце и повышают их устойчивость к длительному отсутствию воды.

Сорт кабачков Искандер F1 (Seminis). Фото: Агро Сити

Ленуцца F1 (Semenaoptom)

Этот сорт способен выдержать бактериоз и мучнистую росу, а также дает большой урожай и помогает плодам быстрее становиться спелыми.

Гибрид кабачка Ленуцца F1 (Semenaoptom). Фото: Агро Сити

Аспирант (Semenaoptom)

Это ранний сорт кабачка, который можно употреблять как в свежем виде, так и в виде консервации. К тому же, он выдерживает мучную рису и не требует специальных условий обитания.

Сорт кабачков Аспирант (Semenaoptom). Фото: Агро Сити

Другие лучшие сорта кабачков

В список других сортов кабачков, которые можно выращивать в разных местах и условиях, относятся:

Атилла F1 (Lucky Seed)

Ардендо 174 F1 (Энза Заден)

Лавина F1 (Lucky Seed)

Грибовский 37 (Semenaoptom)

Осмо F1 (Clause)

Аделия F1

Марселла F1 (Enza Zaden)

Теренум F1

Арал F1 (Sakata)

Каризма F1 (Syngenta)

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