Какие сорта кабачков посадить на огороде — что подойдет для закрытой и открытой почвы

Большая урожайность и устойчивость к болезням — самые лучшие сорта кабачков
Прежде, чем сажать кабачки на своем огороде, важно понимать не только правила ухода и добавления удобрений, но и то, какой сорт лучше покупать. Поэтому следует знать, какой сорт этих овощей даст большой урожай и стойко выдержит все болезни и плохую погоду.
Новини.LIVE рассказывает об этих сортах.
Самые лучшие сорта кабачков для огорода или закрытой почвы
Кавили F1 (Nunhems)
Этот сорт кабачков способен хорошо расти как в открытой почве, так и под пленкой. Плоды этого сорта имеют в своем составе много сахара и стойко выдерживают мучную росу. К тому же, эти кабачки можно использовать как в свежем, так и в консервированном виде.
Ангелина F1 (Syngenta)
Этот сорт овоща можно выращивать в любом месте, ведь его можно пересаживать без риска повреждения кожуры. К тому же, этот сорт кабачков выдерживает такие заболевания, как:
- Вирус пятнистости и огуречной мозаики
- Вирус мозаики цуккини
- Вирус мучнистой росы
Искандер F1 (Seminis)
Такой сорт кабачков устойчив к стрессу, а также способен давать большой урожай этого овоща. У него большие листья, которые не дают плодам перегреваться на солнце и повышают их устойчивость к длительному отсутствию воды.
Ленуцца F1 (Semenaoptom)
Этот сорт способен выдержать бактериоз и мучнистую росу, а также дает большой урожай и помогает плодам быстрее становиться спелыми.
Аспирант (Semenaoptom)
Это ранний сорт кабачка, который можно употреблять как в свежем виде, так и в виде консервации. К тому же, он выдерживает мучную рису и не требует специальных условий обитания.
Другие лучшие сорта кабачков
В список других сортов кабачков, которые можно выращивать в разных местах и условиях, относятся:
- Атилла F1 (Lucky Seed)
- Ардендо 174 F1 (Энза Заден)
- Лавина F1 (Lucky Seed)
- Грибовский 37 (Semenaoptom)
- Осмо F1 (Clause)
- Аделия F1
- Марселла F1 (Enza Zaden)
- Теренум F1
- Арал F1 (Sakata)
- Каризма F1 (Syngenta)
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