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Большая урожайность и устойчивость к болезням — самые лучшие сорта кабачков

22 апреля 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какие сорта кабачков посадить на огороде — что подойдет для закрытой и открытой почвы
Огородник, держащий кабачок. Фото: УНИАН
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Прежде, чем сажать кабачки на своем огороде, важно понимать не только правила ухода и добавления удобрений, но и то, какой сорт лучше покупать. Поэтому следует знать, какой сорт этих овощей даст большой урожай и стойко выдержит все болезни и плохую погоду.

Новини.LIVE рассказывает об этих сортах.

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Кавили F1 (Nunhems)

Этот сорт кабачков способен хорошо расти как в открытой почве, так и под пленкой. Плоды этого сорта имеют в своем составе много сахара и стойко выдерживают мучную росу. К тому же, эти кабачки можно использовать как в свежем, так и в консервированном виде.

Сорт кабачков Кавили F1 (Nunhems)
Сорт кабачков Кавили F1 (Nunhems). Фото: Агро Сити

Ангелина F1 (Syngenta)

Этот сорт овоща можно выращивать в любом месте, ведь его можно пересаживать без риска повреждения кожуры. К тому же, этот сорт кабачков выдерживает такие заболевания, как:

  • Вирус пятнистости и огуречной мозаики
  • Вирус мозаики цуккини
  • Вирус мучнистой росы
Сорт кабачков Ангелина F1 (Syngenta)
Сорт кабачков Ангелина F1 (Syngenta). Фото: Агро Сити

Искандер F1 (Seminis)

Такой сорт кабачков устойчив к стрессу, а также способен давать большой урожай этого овоща. У него большие листья, которые не дают плодам перегреваться на солнце и повышают их устойчивость к длительному отсутствию воды.

Сорт кабачков Искандер F1 (Seminis)
Сорт кабачков Искандер F1 (Seminis). Фото: Агро Сити

Ленуцца F1 (Semenaoptom)

Этот сорт способен выдержать бактериоз и мучнистую росу, а также дает большой урожай и помогает плодам быстрее становиться спелыми.

Гибрид кабачка Ленуца F1 (Semenaoptom)
Гибрид кабачка Ленуцца F1 (Semenaoptom). Фото: Агро Сити

Аспирант (Semenaoptom)

Это ранний сорт кабачка, который можно употреблять как в свежем виде, так и в виде консервации. К тому же, он выдерживает мучную рису и не требует специальных условий обитания.

Сорт кабачков Аспирант (Semenaoptom)
Сорт кабачков Аспирант (Semenaoptom). Фото: Агро Сити

Другие лучшие сорта кабачков

В список других сортов кабачков, которые можно выращивать в разных местах и условиях, относятся:

  • Атилла F1 (Lucky Seed)
  • Ардендо 174 F1 (Энза Заден)
  • Лавина F1 (Lucky Seed)
  • Грибовский 37 (Semenaoptom)
  • Осмо F1 (Clause)
  • Аделия F1
  • Марселла F1 (Enza Zaden)
  • Теренум F1
  • Арал F1 (Sakata)
  • Каризма F1 (Syngenta)

Напомним, мы писали о том, когда категорически запрещается сеять чеснок на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, как можно эффективно защитить кусты смородины от вредителей и болезней.

Также мы сообщали о том, когда следует сажать кабачки по лунному календарю.

овощи
огород
сорт
кабачки

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