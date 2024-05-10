Що робити, якщо замерзла картопля — як врятувати овоч після заморозків

Городник, який тримає зібрану картоплю в руках. Фото: Pinterest

Напевно кожен досвідчений городник знає, як ризиковано садити картоплю навесні, адже вночі можуть інколи повертатися заморозки, а цей овоч здатний замерзати. Проте, щоб його швидко повернути до нормального стану, варто знати, чим краще скористатися.

Новини.LIVE розповідає, як її врятувати.

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Яку температуру витримує картопля

Деякі сорти картоплі здатні витримувати до трех градусів морозу, але не нижче. Якщо температура знижується, у просторі між клітинами з’являються льодові кристали, які можуть знищити рослину.

Найголовнішою умовою припинення розвитку картоплі є лід, а якщо його не буде, велика кількість сортів цього овоча можуть переживати навіть до семи градусів нижче нуля. Однак, якщо картопля, все ж таки, замерзла, варто знати, як її можна швидко врятувати.

Великий врожай картоплі в ящику. Фото: Pinterest

Як реанімувати картоплю після заморозків

Ретельне обприскування картоплі водою

Якщо ви помітили, що картопля вночі замерзла, її можна обприскати водою зі шланга з додаванням дрібного розпилювача. Однак, робити це потрібно одразу після закінчення ночі, поки надворі немає сонця, адже вода може стати льодом, а це погано закінчиться для картоплі.

Потім потрібно накрити рослину так, щоб на неї падала тінь, щоб вода танула не так швидко.

Картопля, яка замерзла. Фото: Pixabay

Додавання добрив із вмістом азоту і калію

Через зниження температури повітря картопля втрачає свою зелену масу, адже відчуває справжній стрес через це. Досвідчені городники радять зробити спеціальну суміш, яка допоможе врятувати картоплю. Для цього вам знадобиться:

Вода — одне відро

Коров’як — один літр

Все це ретельно змішайте, розведіть водою у пропорції один до одного, і цим розчином полийте бадилля. Можете внести також 300 грамів деревної золи під кожен кущик. Це допоможе картоплі отримати додаткову кількість корисних мікроелементів і вітамінів.

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