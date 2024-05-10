Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як реанімувати картоплю після заморозків — поради, які допоможуть arrow

Як реанімувати картоплю після заморозків — поради, які допоможуть

10 травня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що робити, якщо замерзла картопля — як врятувати овоч після заморозків
Городник, який тримає зібрану картоплю в руках. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Напевно кожен досвідчений городник знає, як ризиковано садити картоплю навесні, адже вночі можуть інколи повертатися заморозки, а цей овоч здатний замерзати. Проте, щоб його швидко повернути до нормального стану, варто знати, чим краще скористатися.

Новини.LIVE розповідає, як її врятувати.

Читайте також:

Яку температуру витримує картопля

Деякі сорти картоплі здатні витримувати до трех градусів морозу, але не нижче. Якщо температура знижується, у просторі між клітинами з’являються льодові кристали, які можуть знищити рослину. 

Найголовнішою умовою припинення розвитку картоплі є лід, а якщо його не буде, велика кількість сортів цього овоча можуть переживати навіть до семи градусів нижче нуля. Однак, якщо картопля, все ж таки, замерзла, варто знати, як її можна швидко врятувати.

Большой урожай картофеля в ящике
Великий врожай картоплі в ящику. Фото: Pinterest

Як реанімувати картоплю після заморозків

Ретельне обприскування картоплі водою

Якщо ви помітили, що картопля вночі замерзла, її можна обприскати водою зі шланга з додаванням дрібного розпилювача. Однак, робити це потрібно одразу після закінчення ночі, поки надворі немає сонця, адже вода може стати льодом, а це погано закінчиться для картоплі.

Потім потрібно накрити рослину так, щоб на неї падала тінь, щоб вода танула не так швидко. 

Замерзший картофель
Картопля, яка замерзла. Фото: Pixabay

Додавання добрив із вмістом азоту і калію

Через зниження температури повітря картопля втрачає свою зелену масу, адже відчуває справжній стрес через це. Досвідчені городники радять зробити спеціальну суміш, яка допоможе врятувати картоплю. Для цього вам знадобиться:

  • Вода — одне відро
  • Коров’як — один літр

Все це ретельно змішайте, розведіть водою у пропорції один до одного, і цим розчином полийте бадилля. Можете внести також 300 грамів деревної золи під кожен кущик. Це допоможе картоплі отримати додаткову кількість корисних мікроелементів і вітамінів.

Нагадаємо, ми писали про те, які серйозні помилки при посадці картоплі можуть знищити урожай. 

Раніше ми розповідали про те, що можна і не варто садити після збирання врожаю картоплі. 

Також ми повідомляли про те, які сорти картоплі в Україні вважаються найкращими.

поради
город
картопля
заморозки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина