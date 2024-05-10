Що робити, якщо замерзла картопля — як врятувати овоч після заморозків

Як реанімувати картоплю після заморозків — поради, які допоможуть
Напевно кожен досвідчений городник знає, як ризиковано садити картоплю навесні, адже вночі можуть інколи повертатися заморозки, а цей овоч здатний замерзати. Проте, щоб його швидко повернути до нормального стану, варто знати, чим краще скористатися.
Новини.LIVE розповідає, як її врятувати.
Яку температуру витримує картопля
Деякі сорти картоплі здатні витримувати до трех градусів морозу, але не нижче. Якщо температура знижується, у просторі між клітинами з’являються льодові кристали, які можуть знищити рослину.
Найголовнішою умовою припинення розвитку картоплі є лід, а якщо його не буде, велика кількість сортів цього овоча можуть переживати навіть до семи градусів нижче нуля. Однак, якщо картопля, все ж таки, замерзла, варто знати, як її можна швидко врятувати.
Як реанімувати картоплю після заморозків
Ретельне обприскування картоплі водою
Якщо ви помітили, що картопля вночі замерзла, її можна обприскати водою зі шланга з додаванням дрібного розпилювача. Однак, робити це потрібно одразу після закінчення ночі, поки надворі немає сонця, адже вода може стати льодом, а це погано закінчиться для картоплі.
Потім потрібно накрити рослину так, щоб на неї падала тінь, щоб вода танула не так швидко.
Додавання добрив із вмістом азоту і калію
Через зниження температури повітря картопля втрачає свою зелену масу, адже відчуває справжній стрес через це. Досвідчені городники радять зробити спеціальну суміш, яка допоможе врятувати картоплю. Для цього вам знадобиться:
- Вода — одне відро
- Коров’як — один літр
Все це ретельно змішайте, розведіть водою у пропорції один до одного, і цим розчином полийте бадилля. Можете внести також 300 грамів деревної золи під кожен кущик. Це допоможе картоплі отримати додаткову кількість корисних мікроелементів і вітамінів.
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