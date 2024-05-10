Что делать, если замерзла картошка — как спасти овощ после заморозков

Огородник, держащий собранный картофель в руках. Фото: Pinterest

Наверняка каждый опытный огородник знает, как рискованно сажать картошку весной, ведь ночью иногда могут возвращаться заморозки, а этот овощ способен замерзать. Однако, чтобы его быстро вернуть в нормальное состояние, следует знать, чем лучше воспользоваться.

Новини.LIVE рассказывает, как ее спасти.

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Какую температуру выдерживает картофель

Некоторые сорта картофеля способны выдерживать до трех градусов мороза, но не ниже. Если температура снижается, в пространстве между клетками возникают ледовые кристаллы, которые могут убить растение.

Главным условием прекращения развития картофеля является лед, а если его не будет, большое количество сортов этого овоща могут переживать даже до семи градусов ниже нуля. Однако, если картофель, все же, замерз, стоит знать, как его можно быстро спасти.

Большой урожай картофеля в ящике. Фото: Pinterest

Как реанимировать картофель после заморозков

Тщательное опрыскивание картофеля водой

Если вы заметили, что картофель ночью замерз, его можно опрыскать водой из шланга с добавлением мелкого распылителя. Однако, делать это нужно сразу после окончания ночи, пока на улице нет солнца, ведь вода может стать льдом, а это плохо закончится для картофеля.

Затем нужно накрыть растение так, чтобы на него падала тень, чтобы вода таяла не так быстро.

Картофель, который замерз. Фото: Pixabay

Добавление удобрений с содержанием азота и калия

Из-за снижения температуры воздуха картофель теряет свою зеленую массу, ведь испытывает настоящий стресс из-за этого. Опытные огородники советуют сделать специальную смесь, которая поможет спасти картошку. Для этого вам понадобится:

Вода — одно ведро

Коровяк — один литр

Все это тщательно смешайте, разведите водой в пропорции один к одному и этим раствором полейте ботву. Можете внести также 300 грамм древесной золы под каждый кустик. Это поможет картофелю получить дополнительное количество полезных микроэлементов и витаминов.

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