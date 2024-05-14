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Почему ни в коем случае нельзя выбрасывать яичную скорлупу — польза на огороде

14 мая 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как использовать яичную скорлупу на огороде и в саду — советы для дачников
Человек, держащий яичную скорлупу в руках. Фото: House Digest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Мало кто знает, но яичную скорлупу, которую многие выбрасывают в мусор после очистки яиц, на самом деле, нельзя выбрасывать, ведь она понадобится на огороде. Опытные дачники объяснили, как можно эффективно использовать скорлупу в саду и на огороде.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для огородников и садоводов.

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Яичная скорлупа для растений

Эффективное удобрение

В состав скорлупы яиц входит карбонат кальция, который очень важен для развития растений. К тому же она содержит фтор, цинк, марганец и другие 20 компонентов, которые увеличивают урожай растений. Чтобы улучшить урожайность, размельчите ее, посыпьте грядку и перекопайте.

Средство для рыхления почвы

Яичная скорлупа помогает разрыхлить почву, тем самым, уничтожая ее плотность. Как следствие — улучшение проницаемости воздуха и воды, что очень важно для хорошего развития огородных и садовых растений.

Огородник, посыпающий растения яичной скорлупой
Огородник, посыпающий растения яичной скорлупой. Фото: Pinterest

Средство для борьбы с волчками

Скорлупу из яиц можно использовать для защиты растений от таких вредителей, как волчки. Измельчите скорлупу, добавьте туда масло и положите это в места скопления волчков, и уже через некоторое время вы увидите, что вредителей больше нет.

Эффективная мульча

Если у вас много яичной скорлупы, положите ее вокруг штамбов деревьев, чтобы она работала как полезная мульча. В таком случае она будет очень полезна для таких деревьев, как:

  • Абрикос
  • Черешня
  • Вишня
  • Слива

Стимулятор роста

Мукой со скорлупой можно подпитать почву для молодой рассады, а еще она активирует рост молодых саженцев капусты, перца и томатов.

Очищенная скорлупа из яиц
Очищенная скорлупа из яиц. Фото: Pinterest

Удобрение для растений из яичной скорлупы

Чтобы приготовить эффективное удобрение для растений, возьмите яичную скорлупу, тщательно помойте ее, просушите в течение суток и измельчите. Но это нужно делать только из скорлупы сырых яиц.

Напомним, мы писали о том, как можно спасти картошку после весенних заморозков.

Раньше мы рассказывали о том, почему категорически нельзя сажать подсолнух на огороде.

Также мы сообщали о том, какие растения ни в коем случае нельзя сажать возле помидоров.

яйца
огород
сад
скорлупа яиц

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