Что посадить на даче, чтобы меньше работать — неприхотливые овощи, цветы и травы

Человек работает на огороде. Фото: pexels.com

Не у всех есть возможность регулярно ухаживать за огородом или садом. А вырваться на дачу удается в лучшем случае несколько раз в месяц. Но это не значит, что садово-огородный сезон должен пройти мимо вас. Ведь есть множество овощей, ягод, зелени и цветов, которые можно выращивать, прилагая минимум усилий и получая хороший результат.

Новини.LIVE рассказывает, какие неприхотливые растения можно посадить на даче. Они не требуют вмешательства человека, при этом можно получить первоклассный урожай или цветущую клумбу.

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Предлагаем вам ряд растений, которые не будут просить у вас много внимания, но порадуют хорошим видом и урожаем.

Деревья и кустарники

В Украине почти на каждом приусадебном участке растет плодовое дерево или ягодный куст. Конечно, если ухаживать за этими растениями, вовремя обрезать, обрабатывать от вредителей и подрезать, они отблагодарят вас щедрым урожаем. Однако большинство фруктовых деревьев и ягодных кустов способны расти без человеческой заботы.

Среди самых стойких:

яблоко;

груша;

вишня;

шелковица;

абрикос;

малина;

ежевика.

Яблоневый сад. Фото: istockphoto.com

Картофель

Картофель не требует частого полива или особого ухода. Обязательными работами будут:

окучивание грядок, чтобы корни меньше подсыхали;

обработка овощей от колорадских жуков и других вредителей несколько раз за лето.

Капуста

Капуста — капризный овощ только на этапе выращивания рассады. А вот после пересадки в открытую почву можно расслабиться. Главное посадить растение в полутень.

Бахчевые

Не нуждаются в частом поливе и прополке:

кабачки;

тыквы;

питиссоны;

арбузы.

А еще широкая листва этих растений является естественной защитой от сорняков и обжигающих солнечных лучей.

Посадка растений в огороде. Фото: freepik.com

Бобовые

Горох и кустовую фасоль достаточно поливать раз в неделю. Также подобные растения нуждаются в опоре, которую можно сделать при посадке. Это все требования, далее в конце лета не забудьте вовремя собрать урожай.

Острый перец

Почти не нуждаются в поливе, а от жары становятся еще более острыми и вкусными. Идеальное растение, обычно радующее щедрыми урожаями.

Пряности

Большинство трав и листовых салатов требуют постоянных поливов и не подходят для занятых дачников. Но есть исключения — чеснок и базилик. Они не только довольствуются поливом раз в неделю, но и совсем не боятся вредителей.

Газания

Это фантастический цветок, который станет украшением вашего сада или клумбы у дома. Этот цветок будет цвести все лето, радуя разнообразием в цветах.

Газания на даче. Фото: google.com

Преимущества цветка:

растет в любой почве;

не требует подкормки;

не требует регулярного полива;

переносит заморозки;

отпугивает вредителей.

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