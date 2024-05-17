Жовтіє кріп на грядці — городники назвали причини і пояснили, як врятувати зелень

Гілочка кропу, що пожовтіла та переросла. Фото: freepik.com

Зелень, яку можна побачити практично на кожному українському столі — кріп. Ця пряність з надзвичайним ароматом може стати прикрасою багатьох страв. А ще вона сповнена вітамінів. Здається, що виростити кріп самостійно доволі просто, проте часом городники стикаються з проблемою, коли рослина починає різко жовтіти.

Чому це відбувається та як врятувати урожай зелені, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі.

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Чому кріп жовтіє — основні причини та способи боротьби

1. Ґрунт

Багато хто вважає, що кріп ростиме всюди та за будь-яких умов. Проте, це не так і навіть ґрунт має значення — він має бути нейтральним.

Якщо ґрунт занадто кислий, то рослина починає жовтіти. У такому разі ділянку можна розкислити попелом.

Буває й навпаки, коли ґрунт лужний, тоді листя кропу можуть навіть почервоніти. Щоб допомогти зелені, розгляньте можливість внесення кислотних матеріалів для зниження pH. Органічні добрива можуть допомогти покращити структуру та склад ґрунту, що зменшить його лужність та поліпшить умови для росту кріпу.

Варто зауважити, що кислі ґрунти мають рН менше 7, нейтральні — близько 7, а лужні — понад 7.

Квіти запашного кропу. Фото: google.com

2. Полив

Змінити колір кропу може як надмірний полив, так і посуха. Щоб зрозуміти, як допомогти рослині, роздивіться листочки. Якщо листя згорнуті в трубочку — вологи недостатньо.

Водночас застій води або надмірний полив може спричинити загнивання кореневої системи, рослина захворіє і загине.

3. Освітлення

Кріп любить достатньо сонячного світла, проте прямі сонячні промені можуть спалити рослину: листя можуть почати жовтіти, скручуватися, сохнути. Тому в спекотні дні намагайтеся затемняти грядки з кропом агроволокном.

Кріп переріс та пожовтів на городі. Фото: google.com

4. Густота посадки

Насіння висівають в рядах на відстані 1-2 см один від одного. Якщо посадка буде густіше, молоді пагони витягнуться, стануть тонкими й слабкими. Нижні листя почнуть жовтіти, червоніти й засохнуть. Якщо дотримуватися правильної техніки посадки, можна отримати рясний урожай.

5. Шкідники

Часом буває, що кріп атакує попелиця, через що листочки рослини починають жовтіти. Найкраще попередити "наступ" шкідників, ніж боротися з ними.

Обробляти рослину від шкідників можна натуральними засобами, до прикладу скористатися розчином з кориці.

Якщо рослина вже вражена шкідниками, скористайтесь мильним розчином. Змішайте рідке мило з водою та розпиліть цей розчин на рослину. Мильний розчин може допомогти утворити бар'єр проти шкідників.

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