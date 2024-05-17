Желтеет укроп на грядке — огородники назвали причины и объяснили, как спасти зелень

Пожелтевшая и переросшая веточка укропа. Фото: freepik.com

Зелень, которую можно увидеть практически на каждом украинском столе — укроп. Эта пряность с удивительным ароматом может стать украшением многих блюд. А еще она полна витаминов. Кажется, что вырастить укроп самостоятельно довольно просто, однако иногда огородники сталкиваются с проблемой, когда растение начинает резко желтеть.

Почему это происходит и как спасти урожай зелени, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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Почему укроп желтеет — основные причины и способы борьбы

1. Почва

Многие считают, что укроп будет расти повсюду и при любых условиях. Однако это не так и даже почва имеет значение — она должна быть нейтральной.

Если почва слишком кислая, то растение начинает желтеть. В этом случае участок можно раскислить пеплом.

Бывает и наоборот, когда почва щелочная, тогда листья укропа могут даже покраснеть. Чтобы помочь зелени, рассмотрите возможность внесения кислотных материалов для снижения pH. Органические удобрения могут помочь улучшить структуру и состав почвы, что уменьшит ее щелочность и улучшит условия роста укропа.

Следует заметить, что кислые почвы имеют рН менее 7, нейтральные — около 7, а щелочные — свыше 7.

Цветы душистого укропа. Фото: google.com

2. Полив

Поменять цвет укропа может как лишний полив, так и засуха. Чтобы понять, как помочь растению, посмотрите листочки. Если листья свернуты в трубочку — влаги недостаточно.

В то же время застой воды или чрезмерный полив может привести к загниванию корневой системы, растение заболеет и погибнет.

3. Освещение

Укроп любит достаточно солнечного света, однако прямые солнечные лучи могут сжечь растение: листья могут начать желтеть, скручиваться, сохнуть. Поэтому в жаркие дни старайтесь затемнять грядки с укропом агроволокном.

Укроп перерос и пожелтел на огороде. Фото: google.com

4. Густота посадки

Семена высевают в рядах на расстоянии 1-2 см друг от друга. Если посадка будет погуще, молодые побеги вытянутся, станут тонкими и слабыми. Нижние листья начнут желтеть, краснеть и засохнут. Если соблюдать правильную технику посадки, можно получить обильный урожай.

5. Вредители

Иногда бывает, что укроп атакует тля, из-за чего листочки растения начинают желтеть. Лучше всего предупредить "наступление" вредителей, чем бороться с ними.

Обработать растение от вредителей можно натуральными средствами, к примеру воспользоваться раствором из корицы.

Если растение уже поражено вредителями, воспользуйтесь мыльным раствором. Смешайте жидкое мыло с водой и распылите этот раствор на растение. Мыльный раствор может помочь образовать барьер против вредителей.

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