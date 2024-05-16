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Туя пожовтіла та почала сохнути — у чому причини та як врятувати дерево

16 травня 2024 21:48
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чому туя пожовтіла — шість причин та поради від садівників, як врятувати дерево
Жінка доглядає за хворим деревом туї. Фото: shutterstock.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

В Україні стає популярним прикрашати свої присадибні ділянки туями. І це не дивно, адже це вічнозелене дерево додає вишуканості та естетики будь-якому простору. Його можна постригти, надавши будь-якої форми та створивши свій унікальний ландшафтний дизайн. Проте з часом хвоя дерева може почати жовтіти. 

Чому хвоя туї змінює колір та як врятувати дерево, розповідаємо далі в матеріалі.

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Туя пожовтіла — шість причин та як з ними боротися 

1. Сезонна зміна кольору

Є деякі сорти туї, які змінюють своє забарвлення залежно від пори року. Так, туя західна і туя складчаста жовтіють восени або взимку. А хвоя таких сортів як Holstrup, Columna і Brabant може стати коричневою. Тож, обираючи тую для своєї присадибної ділянки, обов'язково поцікавтеся, що це за сорт та які у нього особливості. 

 

Туя пожовтіла та почала сохнути — у чому причини та як врятувати дерево
Дівчина доглядає за деревами туї. Фото: freepik.com
2. Помилки у догляді

Часто хвоя може змінювати колір через неправильну посадку або догляд. Наступні помилки ведуть до пожовтіння дерева: 

  • занадто глибока посадка або оголення шийки дерева (пожовтіння може з'явитися вже через 6 місяців);
  • дефіцит поживних речовин (підживлення слід проводити один раз за сезон);
  • дефіцит вологи (до прикладу, при надмірному пересиханні землі влітку).

Щоб не допустити пожовтіння дерева, дотримуйтесь інструкцій при посадці, регулярно зволожуйте ґрунт, особливо під час спеки, а також не забувайте вчасно підживлювати дерево мінеральними та органічними добривами. 

3. Сонячні опіки

Одна з найпоширеніших причин, чому туя жовтіє — сонячні опіки. Особливо ця проблема актуальна навесні, коли в травні яскраво світить сонце, дерево може отримати сильні опіки. Часом дерево ризикує отримати опіки й взимку, коли сонячні промені зберігають свою активність, попри низькі температури.

Звичайно, захистити тую від сонячних опіків складно, хіба що пересадити дерево на менш сонячну сторону, якщо це можливо. В іншому випадку слід забезпечити дереву регулярний полив та внесення добрив.

 

Чому жовтіє хвоя туї та як допомогти дереву
Хвоя туї засохла через сонячні опіки. Фото: google.com
4. Шкідники

Призвести до пожовтіння здатні й шкідники. Найчастіше тую атакують:

  • довгоносики;
  • кліщі;
  • гусениці;
  • попелиця;
  • личинки листяної листовійки.

Щоб не допустити розмноження шкідників, найкраще проводити регулярне профілактичне оприскування спеціальними засобами. Це необхідно робити раз на сезон. 

5. Хвороби

Хоча туя загалом стійка до хвороб, вона все ж може бути сприйнятливою до деяких захворювань, зокрема грибкових інфекцій. Профілактична обробка гілок — найкращий варіант захисту. Оскільки якщо грибкове ураження вже присутнє, то може знадобитися більш тривале та складне лікування.

 

Якщо туя у саду почала жовтіти — шість серйозних причин
Хвоя туї жовтіє. Фото: google.com
6. Вплив тварин

Якщо тварини, до прикладу, коти або собаки, часто використовують ділянку, де росте туя, як туалет, то дерево теж може почати жовтіти. Також є ризик потемніння кори або значного пошкодження коріння. 

 

Раніше ми писали, чи варто садити магнолію на своїй присадибній ділянці, які плюси та мінуси дерева.

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туя

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