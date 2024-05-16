Почему туя пожелтела — шесть причин и советы от садоводов, как спасти дерево

Женщина ухаживает за больным деревом туи. Фото: shutterstock.com

В Украине становится популярным украшать свои приусадебные участки туями. И это неудивительно, ведь это вечнозеленое дерево придает изысканность и эстетику любому пространству. Его можно постричь, придав любую форму и создав свой уникальный ландшафтный дизайн. Тем не менее, порой хвоя дерева может начать желтеть.

Почему хвоя туи меняет цвет и как спасти дерево, рассказываем далее в материале.

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1. Сезонное изменение цвета

Есть некоторые сорта туи, которые изменяют свою окраску в зависимости от времени года. Так, туя западная и туя складчатая желтеют осенью или зимой. А хвоя таких сортов, как Holstrup, Columna и Brabant, может стать коричневой. Поэтому, выбирая тую для своего приусадебного участка, обязательно поинтересуйтесь, что это за сорт и какие у него особенности.

Девушка ухаживает за деревьями туи. Фото: freepik.com

2. Ошибки в уходе

Часто хвоя может изменять цвет из-за неправильной посадки или ухода. Следующие ошибки ведут к пожелтению дерева:

слишком глубокая посадка или обнажение шейки дерева (пожелтение может появиться уже через 6 месяцев);

дефицит питательных веществ (подкормку следует проводить один раз в сезон);

дефицит влаги (к примеру, при чрезмерном пересыхании земли летом).

Чтобы не допустить пожелтения дерева, следуйте инструкциям при посадке, регулярно увлажняйте почву, особенно во время жары, а также не забывайте своевременно подпитывать дерево минеральными и органическими удобрениями.

3. Солнечные ожоги

Одна из самых распространенных причин, почему туя желтеет — солнечные ожоги. Особо эта проблема актуальна весной, когда в мае ярко светит солнце, дерево может получить сильные ожоги. Иногда дерево рискует получить ожоги и зимой, когда солнечные лучи сохраняют свою активность, несмотря на низкие температуры.

Конечно, защитить тую от солнечных ожогов сложно, разве что пересадить дерево на менее солнечную сторону, если это возможно. В противном случае следует обеспечить дереву регулярный полив и внесение удобрений.

Хвоя туи засохла из-за солнечных ожогов. Фото: google.com

4. Вредители

Привести к пожелтению способны и вредители. Чаще тую атакуют:

длинноносики;

клещи;

гусеницы;

тля;

личинки лиственной листовки.

Чтобы не допустить размножения вредителей, лучше проводить регулярное профилактическое опрыскивание специальными средствами. Это нужно делать раз в сезон.

5. Болезни

Хотя туя в целом устойчива к болезням, она все же может быть восприимчива к некоторым заболеваниям, в частности грибковым инфекциям. Профилактическая обработка веток — лучший вариант защиты. Поскольку, если грибковое поражение уже присутствует, может потребоваться более длительное и сложное лечение.

Хвоя туи желтеет. Фото: google.com

6. Влияние животных

Если животные, например, кошки или собаки, часто используют участок, где растет туя, как туалет, то дерево тоже может начать желтеть. Также существует риск потемнения коры или значительного повреждения корней.

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