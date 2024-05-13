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Чи можна картоплю садити на одній ділянці із соняшником — експерти пояснили

13 травня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що станеться, якщо поруч із картоплею посадити соняшник — переваги і ризики
Городник, який тримає урожай картоплі. Фото: The Independent
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Перш, ніж садити картоплю і соняшник на одній ділянці, варто враховувати всі моменти. Досвідчені городники пояснили, чи можна садити соняшник поруч із картоплею і які є переваги та ризики спільного вирощування цих двох культур.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для дачників.

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Чи можна садити картоплю на одній ділянці із соняшником

Переваги спільного вирощування

Якщо ви живете у спекотних регіонах, то повинні знати, що соняшник в такому кліматі допомагає рослинам картоплі бути в затінку. Таким чином, культура не буде в’янути і перегріватися, тобто, картопля виросте великою і смачною.

До того ж, спільне вирощування допомагає правильно використовувати городній простір, тим самим, покращуючи врожайність на ділянці. Якщо ви маєте родючий ґрунт, то можете не перейматися через конкуренцію за корисні компоненти, адже між соняшником і картоплею вона буде не такою інтенсивною, завдяки чому вони можуть рости в одному місці.

Выращенные подсолнухи на огороде
Вирощені соняшники на городі. Фото: Pixabay

Ризики спільного вирощування

Через те, що в соняшника сильна коренева система, він здатний забирати в картоплі воду та корисні речовини, що не дозволяє їй давати великий урожай. Також і картопля, і соняшник мають однакові хвороби, тому спільне вирощування може погано вплинути на їхній розвиток, адже вони можуть захворіти одне від одного.

До того ж, соняшники здатні залучати шкідників, зокрема, комах і попелицю, які також можуть нашкодити картоплі. Також досвідчені дачники стверджують, що високі стебла соняшнику можуть не дати господарям підгортати і прополювати картоплю на городі.

Растения картофеля и урожай на огороде
Рослини картоплі та зібраний урожай на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, коли краще садити цибулю на городі за місячним календарем. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно сіяти моркву, щоб потім її не проріджувати. 

Також ми повідомляли про те, коли українцям краще садити соняшники у 2024 році.

рослини
город
картопля
соняшник

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