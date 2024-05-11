Як посіяти моркву на городі, щоб потім її не проривати — найкращі способи

Людина, яка тримає моркву в руках. Фото: Daily Express

Досвідчені городники знають, що моркву неможливо посіяти рівномірно через те, що її насіння дуже дрібне, тому щоразу потрібно проріджувати її. Щоб це не робити, варто знати, які методи допоможуть зробити так, щоб не бігати щоразу проривати моркву.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для городників.

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Сіяння моркви дрібкою

Візьміть насіння цього овоча дрібкою і посіяти в маленькі лунки на відстані в 10-15 сантиметрів одна від одної. Коли морква виросте, виберіть найбільші коренеплоди, залишивши ті, які ще дозрівають.

Насіння моркви з піском

Наберіть піввідра піску і додайте туди дві столові ложки насіння моркви, ретельно все перемішайте і посійте в борозни.

Розсипане насіння моркви. Фото: Decorexpro

Насіння різних культур

Можете поєднати насіння, наприклад, редиски, шпинату, салату і моркви, додати туди річковий пісок і висипати все це у борозенки.

Підручні засоби

Якщо у вас немає можливості купити щось у магазині, використайте те, що є на вашій кухні. Це можуть бути сільнички або баночки, де зберігаються зубочистки.

Урожай моркви на городі. Фото: Freepik

Клейстер із насінням для посіву

Візьміть воду і трохи її підігрійте, а потім додайте туди борошно і залиште остигати до 35 градусів тепла. Додайте туди насіння овоча і ретельно перемішайте. Готову суміш покладіть до пластикової пляшки, зробивши там отвори в кришці.

Посадка на туалетний папір

Наклейте насіння моркви на туалетний папір, нанісши на нього краплю клейстера з борошна. Залиште стрічку підсушитися і сміливо йдіть саджайте насіння моркви на своєму городі.

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