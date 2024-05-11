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Як варто посіяти моркву, щоб потім не проріджувати її — найкращі методи

11 травня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як посіяти моркву на городі, щоб потім її не проривати — найкращі способи
Людина, яка тримає моркву в руках. Фото: Daily Express
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Досвідчені городники знають, що моркву неможливо посіяти рівномірно через те, що її насіння дуже дрібне, тому щоразу потрібно проріджувати її. Щоб це не робити, варто знати, які методи допоможуть зробити так, щоб не бігати щоразу проривати моркву.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для городників.

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Найкращі методи сіяння моркви, які допоможуть не проривати її

Сіяння моркви дрібкою

Візьміть насіння цього овоча дрібкою і посіяти в маленькі лунки на відстані в 10-15 сантиметрів одна від одної. Коли морква виросте, виберіть найбільші коренеплоди, залишивши ті, які ще дозрівають.

Насіння моркви з піском

Наберіть піввідра піску і додайте туди дві столові ложки насіння моркви, ретельно все перемішайте і посійте в борозни.

Рассыпанные семена моркови
Розсипане насіння моркви. Фото: Decorexpro

Насіння різних культур

Можете поєднати насіння, наприклад, редиски, шпинату, салату і моркви, додати туди річковий пісок і висипати все це у борозенки.

Підручні засоби

Якщо у вас немає можливості купити щось у магазині, використайте те, що є на вашій кухні. Це можуть бути сільнички або баночки, де зберігаються зубочистки.

Урожай морковь на огороде
Урожай моркви на городі. Фото: Freepik

Клейстер із насінням для посіву

Візьміть воду і трохи її підігрійте, а потім додайте туди борошно і залиште остигати до 35 градусів тепла. Додайте туди насіння овоча і ретельно перемішайте. Готову суміш покладіть до пластикової пляшки, зробивши там отвори в кришці.

Посадка на туалетний папір

Наклейте насіння моркви на туалетний папір, нанісши на нього краплю клейстера з борошна. Залиште стрічку підсушитися і сміливо йдіть саджайте насіння моркви на своєму городі.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити свою розсаду від заморозків навесні.

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна садити поруч із помідорами. 

Також ми повідомляли про те, в якому місці в саду краще висаджувати дерево вишні.

овочі
рослини
морква
город

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