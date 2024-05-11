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Как стоит посеять морковь, чтобы потом не прореживать ее — самые лучшие методы

11 мая 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как посеять морковь на огороде, чтобы потом ее не прорывать — самые лучшие способы
Человек, держащий морковь в руках. Фото: Daily Express
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Опытные огородники знают, что морковь невозможно посеять равномерно из-за того, что ее семена очень мелкие, поэтому каждый раз нужно прореживать ее. Чтобы этого не делать, стоит знать, какие методы помогут сделать так, чтобы не бегать каждый раз прорывать морковь.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для огородников.

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Сеяние моркови щепоткой

Возьмите семена этого овоща щепоткой и посеяйте в маленькие лунки на расстоянии в 10-15 сантиметров друг от друга. Когда морковь вырастет, выберите самые большие корнеплоды, оставив те, которые еще созревают.

Семена моркови с песком

Наберите полведра песка и добавьте туда две столовые ложки семян моркови, тщательно все перемешайте и посейте в бороздки.

Рассыпанные семена моркови.
Рассыпанные семена моркови. Фото: Decorexpro

Семена разных культур

Можете соединить семена, например, редиса, шпината, салата и моркови, добавить туда речной песок и высыпать все это в бороздки.

Подручные средства

Если у вас нет возможности купить что-нибудь в магазине, используйте то, что есть на вашей кухне. Это могут быть солонки или баночки, где хранятся зубочистки.

Урожай морковь на огороде
Урожай моркови на огороде. Фото: Freepik

Клейстер с семенами для посева

Возьмите воду и немного ее подогрейте, а затем добавьте туда муку и оставьте остывать до 35 градусов тепла. Добавьте туда семена овоща и тщательно перемешайте. Готовую смесь положите в пластиковую бутылку, сделав там отверстия в крышке.

Посадка на туалетную бумагу

Наклейте семена моркови на туалетную бумагу, нанеся на нее каплю клейстера из муки. Оставьте ленту подсушиться и смело идите сажайте семена моркови на своем огороде.

Напомним, мы писали о том, как можно защитить свою рассаду от заморозков весной.

Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя сажать рядом с помидорами.

Также мы сообщали о том, в каком месте в саду лучше высаживать дерево вишни.

овощи
растения
морковь
огород

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