Коли садити моркву навесні 2024 за місячним календарем

Городник, який збирає вирощену моркву. Фото: Decorexpro

При посадці моркви важливо враховувати не тільки те, які добрива краще додавати або як часто поливати, а ще й те, коли саме це краще робити. Досвідчені городники пояснили, в які дати краще сіяти цей популярний овоч на своїй ділянці, щоб отримати гарний урожай.

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В які дні краще садити моркву навесні

Експерти стверджують, що краще сіяти моркву на своєму городі наприкінці квітня або на початку травня. Хоча, зважаючи на те, що насіння цього овочу проростає за температури в три або чотири градуси тепла, то зробити це можна трохи раніше.

До того ж не потрібно садити розсаду моркви або сіяти її у теплиці, це можна зробити одразу на відкритий ґрунт. Причому краще висаджувати цей популярний овоч тричі на рік — спочатку навесні, потім влітку, а згодом і восени.

Людина, яка збирає урожай моркви. Фото: Pinterest

Але щоб отримати великий урожай моркви, варто звернутися за допомогою до місячного календаря. Отже, відповідно до цього календаря, найвдалішими днями для посадки цього овочу вважаються:

20, 22-23, 29 квітня

15-19, 27 травня

1-2, 5 червня

29 жовтня

7 листопада

Як потрібно садити моркву

Перш ніж сіяти цей овоч на ґрунті, варто спочатку розпушити землю, підживити її, додати перегній або компост і підтримувати правильний рівень вологості. Також потрібно обрати місце, на яке постійно потрапляють сонячні промені, і видалити всі бур’яни навколо.

Людина, яка садить насіння моркви на городі. Фото: Agrostar

Садіть насіння цього овочу на відстані в 20х3 сантиметри завглибшки в 1,5 або 2 сантиметри. Після того, як рослини виростуть, їх потрібно проріджувати, залишаючи відстані між паростками.

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