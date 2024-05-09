Когда сажать морковь весной 2024 по лунному календарю

Сажайте морковь в эти даты и получите большой урожай, которого ни у кого нет
При посадке моркови важно учитывать не только то, какие удобрения лучше добавлять или как часто поливать, а еще и то, когда это лучше делать. Опытные огородники объяснили, в какие дать лучше сеять этот популярный овощ на своем участке, чтобы получить хороший урожай.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
В какие дни лучше сажать морковь весной
Эксперты утверждают, что лучше сеять морковь в своем огороде в конце апреля или начале мая. Хотя ввиду того, что семена этого овоща прорастают при температуре в три или четыре градуса тепла, то сделать это можно чуть раньше.
К тому же, не нужно сажать рассаду моркови или сеять ее в теплице, это можно сделать сразу на открытую почву. Причем, лучше высаживать этот популярный овощ трижды в год — сначала весной, потом летом, а впоследствии и осенью.
Но чтобы получить большой урожай моркови, следует обратиться за помощью к лунному календарю. Итак, согласно этому календарю, самыми удачными днями для посадки этого овоща считаются:
- 20, 22-23, 29 апреля
- 15-19, 27 мая
- 1-2, 5 июня
- 29 октября
- 7 ноября
Как нужно сажать морковь
Прежде, чем сеять этот овощ на почве, следует сначала разрыхлить землю, подкормить ее, добавить перегной или компост, и поддерживать правильный уровень влажности. Также нужно выбрать место, на которое постоянно попадают солнечные лучи, и удалить все сорняки вокруг.
Сажайте семена этого овоща на расстоянии в 20х3 сантиметра глубиной в полтора или два сантиметра. После того, как растения вырастут, их нужно прореживать, оставляя расстояния между побегами.
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