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Сажайте морковь в эти даты и получите большой урожай, которого ни у кого нет

9 мая 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда сажать морковь весной 2024 по лунному календарю
Огородник, собирающий выращенную морковь. Фото: Decorexpro
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

При посадке моркови важно учитывать не только то, какие удобрения лучше добавлять или как часто поливать, а еще и то, когда это лучше делать. Опытные огородники объяснили, в какие дать лучше сеять этот популярный овощ на своем участке, чтобы получить хороший урожай.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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В какие дни лучше сажать морковь весной

Эксперты утверждают, что лучше сеять морковь в своем огороде в конце апреля или начале мая. Хотя ввиду того, что семена этого овоща прорастают при температуре в три или четыре градуса тепла, то сделать это можно чуть раньше.

К тому же, не нужно сажать рассаду моркови или сеять ее в теплице, это можно сделать сразу на открытую почву. Причем, лучше высаживать этот популярный овощ трижды в год — сначала весной, потом летом, а впоследствии и осенью.

Человек, собирающий урожай моркови
Человек, собирающий урожай моркови. Фото: Pinterest

Но чтобы получить большой урожай моркови, следует обратиться за помощью к лунному календарю. Итак, согласно этому календарю, самыми удачными днями для посадки этого овоща считаются:

  • 20, 22-23, 29 апреля
  • 15-19, 27 мая
  • 1-2, 5 июня
  • 29 октября
  • 7 ноября

Как нужно сажать морковь

Прежде, чем сеять этот овощ на почве, следует сначала разрыхлить землю, подкормить ее, добавить перегной или компост, и поддерживать правильный уровень влажности. Также нужно выбрать место, на которое постоянно попадают солнечные лучи, и удалить все сорняки вокруг.

Человек, садящий семена моркови на огороде.
Человек, который сажает морковь на огороде. Фото: Agrostar

Сажайте семена этого овоща на расстоянии в 20х3 сантиметра глубиной в полтора или два сантиметра. После того, как растения вырастут, их нужно прореживать, оставляя расстояния между побегами.

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя высаживать на одном участке с помидорами.

Раньше мы рассказывали о том, как нужно правильно сеять клубнику весной.

Также мы сообщали о том, как быстро спасти рассаду, которая неожиданно пожелтела.

овощи
морковь
огород
лунный календарь

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