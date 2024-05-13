Что произойдет, если рядом с картофелем посадить подсолнух — преимущества и риски

Огородник, держащий урожай картофеля. Фото: The Independent

Прежде, чем сажать картофель и подсолнух на одном участке, следует учитывать все моменты. Опытные огородники объяснили, можно ли сажать подсолнух рядом с картофелем и какие преимущества и риски совместного выращивания этих двух культур.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.

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Преимущества совместного выращивания

Если вы живете в жарких регионах, то должны знать, что подсолнух в таком климате помогает растениям картофеля быть в тени. Таким образом, культура не будет увядать и перегреваться, то есть, картофель вырастет большим и вкусным.

К тому же, совместное выращивание помогает правильно использовать огородное пространство, тем самым, улучшая урожайность на участке. Если у вас плодородная почва, то можете не беспокоиться из-за конкуренции за полезные компоненты, ведь между подсолнухом и картофелем она будет не столь интенсивной, благодаря чему они могут расти в одном месте.

Выращенные подсолнухи на огороде. Фото: Pixabay

Риски совместного выращивания

Из-за того, что у подсолнуха сильная корневая система, он способен забирать у картофеля воду и полезные вещества, что не позволяет ей давать большой урожай. Также и картофель и подсолнух имеют одинаковые болезни, поэтому совместное выращивание может плохо повлиять на их развитие, ведь они могут заболеть друг от друга.

К тому же, подсолнухи способны привлекать вредителей, в частности, насекомых и тлю, которые также могут навредить картофелю. Также опытные дачники утверждают, что высокие стебли подсолнуха могут не дать хозяевам окучивать и пропалывать картофель на огороде.

Растения картофеля и урожай на огороде. Фото: Pinterest

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