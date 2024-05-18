Як правильно обробляти персики в саду, щоб плоди не гнили — найкращі поради

Плоди після цього будуть найсолодшими — як обробити персики в саду після цвітіння
Щоб виростити великі та соковиті персики, важливо ретельно доглядати їхнє дерево, адже воно може хворіти. Щоб не допустити цього, потрібно знати, як правильно обробляти дерево цих плодів після цвітіння, щоб забезпечити хороший зріст.
Новини.LIVE поділилися порадами для садівників.
Кожна рослина в саду та на городі потребує ретельного догляду, адже багато з них є дуже вразливими до різних захворювань. Такими самими є і персики, які важливо після цвітіння одразу ж оброблювати.
Навіщо і коли обробляти персики
Після цвітіння дерева з персиками важливо їх обприскувати, адже можуть скрутитися листя, а плоди взагалі почнуть гнити. До того ж це дерево може постраждати від грибкових хвороб. Зокрема, воно може захворіти на борошнисту росу.
Також дерева можуть страждати від різних шкідників, зокрема, від попелиці, молі та довгоносиків. Тому протягом весняного періоду потрібно обробляти щонайменше тричі. Досвідчені садівники кажуть, що робити це потрібно перед тим, як розпустяться бруньки, під час цвітіння і після нього.
Чим і як обробляти персики
Обробити персики можна бордоською рідиною, а щоб її приготувати, вам потрібно змішати такі інгредієнти, як:
- Мідний купорос — 100 грамів
- Негашене вапно — 100-200 грамів
- Вода — десять літрів
Після цвітіння деякі дачники замість купоросу беруть на такий самий об’єм води 500 грамів сечовини. Проте, деякі садівники не застосовують хімічні препарати для обробки і обирають суміші на біологічній основі. Вони не будуть шкідливими ані для комах, які запилюють персики, ані для людей.
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