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Плоды после этого будут самыми сладкими — как обработать персики в саду после цветения

18 мая 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно обрабатывать персики в саду, чтобы плоды не гнили — самые лучшие советы
Садовник, который срывает спелые персики с дерева. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Чтобы вырастить крупные и сочные персики, важно тщательно ухаживать за их деревом, ведь оно может болеть. Чтобы не допустить этого, нужно знать, как правильно обрабатывать дерево этих плодов после цветения, чтобы обеспечить хороший рост.

Новини.LIVE поделились советами для садоводов.

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Каждое растение в саду и на огороде нуждается в тщательном уходе, ведь многие из них очень уязвимы к различным заболеваниям. Такими же являются и персики, которые важно после цветения сразу же обрабатывать.

Зачем и когда обрабатывать персики

После цветения дерева с персиками важно их опрыскивать, ведь могут скрутиться листья, а плоды вообще начнут гнить. К тому же это дерево может пострадать от грибковых болезней. В частности, оно может заболеть мучнистой росой.

Также деревья могут страдать от различных вредителей, в частности, тли, моли и долгоносиков. Поэтому в течение весеннего периода нужно обрабатывать не менее трех раз. Опытные садоводы говорят, что делать это нужно перед тем, как распустятся почки, во время цветения и после него.

Процесс обработки дерева с персиками.
Процесс обработки дерева с персиками. Фото: Pinterest

Чем и как обрабатывать персики

Обработать персики можно бордосской жидкостью, а чтобы ее приготовить, вам нужно смешать такие ингредиенты, как:

  • Медный купорос — 100 грамм
  • Негашеная известь — 100-200 грамм
  • Вода — десять литров

После цветения некоторые дачники вместо купороса берут на такой же объем воды 500 грамм мочевины. Однако некоторые садоводы не применяют химические препараты для обработки и выбирают смеси на биологической основе. Они не будут вредны ни для насекомых, опыляющих персики, ни для людей.

Много больших персиков на дереве
Много больших персиков на дереве. Фото: Rawpixel

Напомним, мы писали о том, как спасти тую, которая начала желтеть и увядать.

Раньше мы рассказывали о том, где на огороде нужно сажать дерево груши.

Также мы сообщали о том, чем нужно обрабатывать дерево абрикоса после цветения.

растения
сад
персики
дерево

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