Как раз и навсегда убрать поросль на деревьях и кустах — советы для садоводов

Садовод, обрезающий ветви на дереве. Фото: Alamy

Любую дачу очень трудно представить без разных деревьев и кустов, которые являются настоящим украшением для сада. Но иногда это становится настоящей проблемой для хозяев, поэтому следует знать, как можно эффективно избавиться от поросли на своем участке.

Новини.LIVE рассказывает, как бороться с этой проблемой.

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Поросль на участке не только портит внешний вид сада, но и делает основное растение слабее. В результате уменьшается уровень урожайности и декоративности кустарников, которые цветут в саду. Поэтому, чтобы не испортить свой участок, нужно знать эффективные способы борьбы с этой проблемой.

Эффективные методы борьбы с порослью

Химический метод

Этот способ не отнимает много сил, но им можно пользоваться далеко не всегда. При этом, используются такие ингредиенты, как:

Контактные гербициды

Селитра

Соль

Сегодня существует полноценная группа ядохимикатов, помогающих уничтожать поросли в саду. Используйте эти химикаты в том случае, если хотите удалить не только поросль, но и старые деревья с кустарниками. Сильные вещества попадают в древесину и уничтожают древесный сорняк.

Есть несколько методов удаления порослей химическим способом:

Орошение голых тканей, когда на дереве делают насечки для оголения древесины и орошают ствол

Инъекции гербицидов в древесину

Спиливание дерева и обработка пня арборицидами

Обработка листьев пестицидами

Человек, который удаляет поросль на дереве. Фото: Pinterest

Механический метод

Если вы хотите использовать этот метод, вырезайте поросли секатором или острым ножом. Но проводите эту процедуру очень осторожно, ведь есть риск повредить основную корневую систему и помешать росту новых растений.

Человек, обрезающий секатором лишние ветви на дереве. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, чем следует обработать персиковое дерево после цветения.

Раньше мы рассказывали о том, как можно быстро реанимировать тую, которая высохла.

Также мы сообщали о том, где нужно посадить дерево груши в саду, чтобы получить большой урожай.