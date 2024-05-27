Как раз и навсегда убрать поросль на деревьях и кустах — советы для садоводов

Забудьте о поросли раз и навсегда — как избавиться от нее в саду
Любую дачу очень трудно представить без разных деревьев и кустов, которые являются настоящим украшением для сада. Но иногда это становится настоящей проблемой для хозяев, поэтому следует знать, как можно эффективно избавиться от поросли на своем участке.
Новини.LIVE рассказывает, как бороться с этой проблемой.
Поросль на участке не только портит внешний вид сада, но и делает основное растение слабее. В результате уменьшается уровень урожайности и декоративности кустарников, которые цветут в саду. Поэтому, чтобы не испортить свой участок, нужно знать эффективные способы борьбы с этой проблемой.
Эффективные методы борьбы с порослью
Химический метод
Этот способ не отнимает много сил, но им можно пользоваться далеко не всегда. При этом, используются такие ингредиенты, как:
- Контактные гербициды
- Селитра
- Соль
Сегодня существует полноценная группа ядохимикатов, помогающих уничтожать поросли в саду. Используйте эти химикаты в том случае, если хотите удалить не только поросль, но и старые деревья с кустарниками. Сильные вещества попадают в древесину и уничтожают древесный сорняк.
Есть несколько методов удаления порослей химическим способом:
- Орошение голых тканей, когда на дереве делают насечки для оголения древесины и орошают ствол
- Инъекции гербицидов в древесину
- Спиливание дерева и обработка пня арборицидами
- Обработка листьев пестицидами
Механический метод
Если вы хотите использовать этот метод, вырезайте поросли секатором или острым ножом. Но проводите эту процедуру очень осторожно, ведь есть риск повредить основную корневую систему и помешать росту новых растений.
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