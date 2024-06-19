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Эти деревья официально запрещено сажать в Украине — в чем их опасность

19 июня 2024 03:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какие деревья запретили сажать в Украине и почему — полный перечень из 13 видов
Коммунальный работник спиливает дерево. Фото: alpindustriya.com.ua
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Не все деревья безопасны и полезны как для экосистемы в целом, так и для здоровья людей. Есть виды, которые могут нести потенциальную угрозу. Потому Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины определило перечень растений и деревьев, которые нельзя сажать в нашей стране.

Какие деревья запретили сажать на официальном уровне и почему, рассказываем далее в нашем материале.

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Какие деревья нельзя сажать в Украине

Следует отметить, что перечень опасных деревьев определен в приказе Министерства №695/39751. В список вошли 13 видов, а именно:

  1. Айлант высочайший;
  2. Аралия маньчжурская;
  3. Вяз низкий;
  4. Гледичья колючая;
  5. Орех черный;
  6. Дуб красный;
  7. Каркас западный;
  8. Клен ясенелистый;
  9. Маслинка узколистная;
  10. Павловния;
  11. Робиния обычная;
  12. Черемуха поздняя;
  13. Ясень пенсильванский.

 

Какие деревья нельзя сажать в Украине.
Орех черный. Фото: ru.wikipedia.org

Почему эти деревья нельзя сажать, в чем их опасность

Следует отметить, что эти деревья относятся к инвазивным видам, то есть способным к захвату большой площади, вытеснению других видов растений и неконтролируемому распространению.

Этот запрет должен способствовать созданию и восстановлению устойчивых к климатическим изменениям лесов и полезащитных полос в Украине без агрессивных видов-чужаков. Важно, если вы уже высадили деревья из запретного списка, их вырубать не будут.

Какие существуют альтернативы запрещенным к высадке в Украине деревьев

Альтернативой могут быть:

  • дубы (все кроме красных) — устойчивые и долговечные, способные поддерживать экологическое равновесие;
  • клены — хорошо приспособлены к климатическим условиям Украины и играют важную роль в очистке воздуха от загрязнений;
  • ясень — деревья быстро растут, очень устойчивы к всевозможным болезням, способствуют очищению воздуха и улучшают качество почвы;
  • березы — улучшают качество почвы, а листья этих деревьев и кори используют в медицине и промышленности;
  • сосны — устойчивы к разным климатическим условиям, хорошо очищают воздух.

Ранее мы рассказывали, что будет, если посадить липу у дома.

Напомним, мы писали, почему категорически нельзя сажать калину у дома.

Также советуем вам узнать, какое популярное цветущее дерево может стать рассадником вредителей на вашем участке.

Украина
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