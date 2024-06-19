Какие деревья запретили сажать в Украине и почему — полный перечень из 13 видов

Эти деревья официально запрещено сажать в Украине — в чем их опасность
Не все деревья безопасны и полезны как для экосистемы в целом, так и для здоровья людей. Есть виды, которые могут нести потенциальную угрозу. Потому Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины определило перечень растений и деревьев, которые нельзя сажать в нашей стране.
Какие деревья запретили сажать на официальном уровне и почему, рассказываем далее в нашем материале.
Какие деревья нельзя сажать в Украине
Следует отметить, что перечень опасных деревьев определен в приказе Министерства №695/39751. В список вошли 13 видов, а именно:
- Айлант высочайший;
- Аралия маньчжурская;
- Вяз низкий;
- Гледичья колючая;
- Орех черный;
- Дуб красный;
- Каркас западный;
- Клен ясенелистый;
- Маслинка узколистная;
- Павловния;
- Робиния обычная;
- Черемуха поздняя;
- Ясень пенсильванский.
Почему эти деревья нельзя сажать, в чем их опасность
Следует отметить, что эти деревья относятся к инвазивным видам, то есть способным к захвату большой площади, вытеснению других видов растений и неконтролируемому распространению.
Этот запрет должен способствовать созданию и восстановлению устойчивых к климатическим изменениям лесов и полезащитных полос в Украине без агрессивных видов-чужаков. Важно, если вы уже высадили деревья из запретного списка, их вырубать не будут.
Какие существуют альтернативы запрещенным к высадке в Украине деревьев
Альтернативой могут быть:
- дубы (все кроме красных) — устойчивые и долговечные, способные поддерживать экологическое равновесие;
- клены — хорошо приспособлены к климатическим условиям Украины и играют важную роль в очистке воздуха от загрязнений;
- ясень — деревья быстро растут, очень устойчивы к всевозможным болезням, способствуют очищению воздуха и улучшают качество почвы;
- березы — улучшают качество почвы, а листья этих деревьев и кори используют в медицине и промышленности;
- сосны — устойчивы к разным климатическим условиям, хорошо очищают воздух.
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