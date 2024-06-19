Какие деревья запретили сажать в Украине и почему — полный перечень из 13 видов

Коммунальный работник спиливает дерево. Фото: alpindustriya.com.ua

Не все деревья безопасны и полезны как для экосистемы в целом, так и для здоровья людей. Есть виды, которые могут нести потенциальную угрозу. Потому Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины определило перечень растений и деревьев, которые нельзя сажать в нашей стране.

Какие деревья запретили сажать на официальном уровне и почему, рассказываем далее в нашем материале.

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Какие деревья нельзя сажать в Украине

Следует отметить, что перечень опасных деревьев определен в приказе Министерства №695/39751. В список вошли 13 видов, а именно:

Айлант высочайший; Аралия маньчжурская; Вяз низкий; Гледичья колючая; Орех черный; Дуб красный; Каркас западный; Клен ясенелистый; Маслинка узколистная; Павловния; Робиния обычная; Черемуха поздняя; Ясень пенсильванский.

Орех черный. Фото: ru.wikipedia.org

Почему эти деревья нельзя сажать, в чем их опасность

Следует отметить, что эти деревья относятся к инвазивным видам, то есть способным к захвату большой площади, вытеснению других видов растений и неконтролируемому распространению.

Этот запрет должен способствовать созданию и восстановлению устойчивых к климатическим изменениям лесов и полезащитных полос в Украине без агрессивных видов-чужаков. Важно, если вы уже высадили деревья из запретного списка, их вырубать не будут.

Какие существуют альтернативы запрещенным к высадке в Украине деревьев

Альтернативой могут быть:

дубы (все кроме красных) — устойчивые и долговечные, способные поддерживать экологическое равновесие;

(все кроме красных) — устойчивые и долговечные, способные поддерживать экологическое равновесие; клены — хорошо приспособлены к климатическим условиям Украины и играют важную роль в очистке воздуха от загрязнений;

— хорошо приспособлены к климатическим условиям Украины и играют важную роль в очистке воздуха от загрязнений; ясень — деревья быстро растут, очень устойчивы к всевозможным болезням, способствуют очищению воздуха и улучшают качество почвы;

— деревья быстро растут, очень устойчивы к всевозможным болезням, способствуют очищению воздуха и улучшают качество почвы; березы — улучшают качество почвы, а листья этих деревьев и кори используют в медицине и промышленности;

— улучшают качество почвы, а листья этих деревьев и кори используют в медицине и промышленности; сосны — устойчивы к разным климатическим условиям, хорошо очищают воздух.

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