Чи варто висаджувати липу біля будинку — плюси та мінуси дерева на ділянці

Метелик на квітучій липі. Фото: УНІАН

Липа — символ природної краси та натхнення для поетів. Це дерево завжди привертало увагу своїм зовнішнім виглядом, неймовірним ароматом та корисними властивостями. Багато дачників та садівників мріють прикрасити свою присадибну ділянку цією розкішною рослиною.

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Але що станеться, якщо посадити липу біля вашого дому та чи взагалі варто це робити? Відповідаємо на питання далі в матеріалі.

Яку користь приносить липа — головні плюси дерева

Липа має багато позитивних якостей. Перше — дерево є найкращим з медоносів. Липа допомагає залучати на ділянку корисних комах, які запилюють квіти. Таким чином можна покращити врожайність свого саду та городу.

Ця рослина виділяється з-поміж інших своїми пахощами. Дерево під час цвітіння виділяє тонкий медовий аромат. Цвіт липи можна збирати й використовувати для різних цілей, від лікування до чаювання. А восени з опалим листям липи на землю потрапляє кальцій, який покращує якість ґрунту.

Також крона дерева створює приємну тінь і захищає від спеки, що може бути корисним як для вирощування різних видів рослин, так і для відпочинку.

Крім того, досвідчені садівники відзначають, що липа є невибагливим деревом, за яким легко доглядати. Рослина стійка до хвороб та шкідників.

Липа біля дому. Фото: google.com

Липа біля дому — які можуть бути негативні наслідки

Дерево може виростити до середніх розмірів — 20-25 м, проте в умовах помірного клімату і високої якості ґрунту, може зрости й до 30 м. Таке велике дерево може становити небезпеку, тому варто контролювати його ріст, регулярно обрізаючи.

Говорячи про те, чому не варто садити липу біля дому, слід зауважити, що це дерево має потенційно великі корені, які можуть проникнути у фундамент будівлі й відповідно пошкодити його.

Крім того, вирішуючи, чи варто саджати липу біля дому, слід враховувати, чи немає ні у кого з вашої родини алергії на цю рослину. Оскільки липа може привертати багато комах, зокрема бджіл, це також можу бути небезпечно для тих, хто має алергію на укуси комах.

Зрештою, вибір місця для посадки липи повинен бути обдуманим та ретельно зваженим.

Липа біля дому. Фото: google.com

Що можна посадити поруч з липою

Липа є невибагливим деревом, в тіні якого можна вирощувати різні чагарники.

У коренях липи ростуть:

папороть;

примула;

копитняк;

півонія;

фіалка;

купена і багато інших рослин.

Раніше ми розповідали, чому категорично не можна садити калину біля будинку.

Нагадаємо, ми писали, яке популярне квітуче дерево може стати розплідником шкідників на вашій ділянці.

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