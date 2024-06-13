Стоит ли высаживать липу возле дома — плюсы и минусы дерева на участке

Бабочка на цветущей липе. Фото: УНИАН

Липа — символ природной красоты и вдохновения для поэтов. Это дерево всегда привлекало внимание своим внешним видом, невероятным ароматом и полезными свойствами. Многие дачники и садоводы мечтают украсить свой приусадебный участок этим роскошным растением.

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Но что произойдет, если посадить липу возле вашего дома и вообще стоит ли это делать? Отвечаем на вопросы далее в материале.

Какую пользу приносит липа — главные плюсы дерева

У Липы много положительных качеств. Первое — дерево лучшее из медоносов. Липа помогает привлекать на участок полезных насекомых, опыляющих цветы. Таким образом, можно улучшить урожайность своего сада и огорода.

Это растение выделяется среди других своим благоуханием. Дерево во время цветения выделяет тонкий медовый аромат. Цвет липы можно собирать и использовать для разных целей, от лечения до чаепития. А осенью с опавшей листвой липы в землю попадает кальций, улучшающий качество почвы.

Также крона дерева создает приятную тень и защищает от жары, что может быть полезно как для выращивания различных видов растений, так и для отдыха.

Кроме того, опытные садоводы отмечают, что липа является неприхотливым деревом, за которым легко ухаживать. Растение устойчиво к болезням и вредителям.

Липа возле дома. Фото: google.com

Липа возле дома — какие могут быть негативные последствия

Дерево может вырастить до средних размеров — 20-25 м, однако в условиях умеренного климата и высокого качества почвы, может вырасти и до 30 м. Такое большое дерево может представлять опасность, поэтому следует контролировать его рост, регулярно обрезая.

Говоря о том, почему не стоит сажать липу возле дома, следует заметить, что это дерево имеет потенциально большие корни, которые могут проникнуть в фундамент здания и, соответственно, повредить его.

Кроме того, решая, стоит ли сажать липу у дома, следует учитывать, нет ли ни у кого из вашей семьи аллергии на это растение. Поскольку липа может привлекать много насекомых, в частности пчел, это также может быть опасно для тех, кто имеет аллергию на укусы насекомых.

В конце концов выбор места для посадки липы должен быть обдуманным и тщательно взвешенным.

Липа возле дома. Фото: google.com

Что можно посадить рядом с липой

Липа является неприхотливым деревом, в тени которого можно выращивать разные кустарники.

В корнях липы растут:

папоротник;

примула;

копытень;

пион;

фиалка;

купена и многие другие растения.

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Напомним, мы писали, какое популярное цветущее дерево может стать рассадником вредителей на вашем участке.

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