Квітка сміху — що це за рослина, де росте та чому дуже небезпечна для людини

Небезпечна рослина "квітка сміху". Фото: wikimedia.org

Є рослини, які буквально зачаровують своїм виглядом. Вони красиві, а тому здаються цілком безпечними та невинними. Проте за всією цією чарівністю ховається справжня небезпека. Однією з таких рослин є квітка сміху — це справжній жах, що зачаївся за яскравими квіточками.

Новини.LIVE розповідає, що це за рослина, де вона росте, чим особлива і небезпечна та що вона може зробити з людиною.

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Що таке квітка сміху та де вона росте

У мережі ця однорічна рослина відома під назвою "квітка сміху", проте наукова назва Datura metel або Дурман індійський. Також квітка відома під назвою "Труба диявола".

Вона найбільше поширена в Індії та на Аравійському півострові. На вигляд рослина дуже красива, проте не варто їй вірити, адже вона небезпечна. Квіти можуть бути білими, жовтими, блакитними та фіолетовими.

Її висота може досягати близько 120 см, а самі квіти здатні вирости до 20 см. Попри досить привабливий вигляд, аромат у квітки дуже неприємний та посилюється при дотику. Коробочка квітки вкрита шипами. Таким чином рослина захищає своє насіння.

Небезпечна квітка Datura metel. Фото: google.com

Що квітка сміху може зробити з людиною та у чому небезпека

Кому спаде на думку, що ця ніжна квітка може бути небезпечною та принесе неприємності? Але це справді так.

Якщо людина випадково з'їсть хоча б кілька маленьких, схожих на горошини, насінин, то почне нестримно сміятися. Напад буде тривати щонайменше 30 хвилин. Часом сміх супроводжується галюцинаціями, людина марить, говорить незв'язні речі. Деякі люди можуть ставати агресивними та небезпечними для оточуючих.

Коли дія квітки сміху добігає кінця, людина засинає і бачить дуже яскраві сновидіння. А коли прокидається, то почуває себе ніби з похмілля: дуже сильний головний біль, спрага, нудота, запаморочення. Також людина може абсолютно забути, що з нею відбувалося.

Також небезпечний є і запах рослини. Якщо ви надихаєтеся паром Дурману індійського у великих кількостях або тривалий час, то можете отруїтися.

Рослина містить отруйні сполуки, такі як атропін та скополамін. Вони можуть призвести до серйозних отруєнь. Симптоми отруєння включають:

збудження;

галюцинації;

збитість свідомості;

сухість у роті;

розширені зіниці;

судоми.

Якщо в організм потрапить занадто багато токсичної речовини, то це навіть може призвести до летального випадку.

Біла квітка Datura metel. Фото: pixabay.com

Як використовують квітку сміху місцеві жителі

Оскільки місцеві жителі, давно знайомі з "квіткою сміху", то навчилися використовувати її з метою лікування. Так, вважається, що рослина здатна полегшити зубний і головний біль. Також її використовують при лікуванні деяких психічних розладів, адже алкалоїди дурману стимулюють ЦНС і при цьому пригнічують периферичні нерви. Крім цього, він використовується для лікування спазмів, епілепсії тощо.

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