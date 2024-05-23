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На вашому підвіконні зачаївся вбивця — яку рослину небезпечно тримати у спальні

23 травня 2024 19:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Яке популярне квітуче дерево може стати вашим вбивцею — приберіть його зі спальні
Жінка страждає від головного болю. Фото: pexels.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Неймовірно красиве та тендітне квітуче дерево, яким доволі часто прикрашають не тільки сади, а й квартири, може стати справжньою загрозою для здоров'я. Ця кімнатна рослина буквально просякнута отрутою. Мова йде про олеандр.  

Що це за квітка, яку небезпеку вона несе та чому у жодному разі її не можна тримати у спальні, розповідаємо далі в нашому матеріалі. 

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Олеандр — рослина вбивця родом з Індії

Олеандр — багаторічна рослина, яка належить до родини барвінкових, відома своїми яскравими квітами та густим листям. Батьківщиною виду є Індія. Рослина доволі поширена і в Японії. А через свій привабливий вигляд швидко завоювала популярність і в усьому світі. 

 

Олеандр — рослина вбивця родом з Індії
Квіти олеандра. Фото: google.com

Її часто вирощують у садах, садять на алеях та у парках. А ще це деревце дуже люблять квіткарі, залюбки вирощуючи рослину вдома на підвіконні.  

Проте, варто знати, що ця квітуча красуня має темну сторону, особливо коли мова йде про тримання її всередині приміщень, до прикладу, у спальні. Щоб не постраждати від рослини, треба дотримуватися певних правил. 

 

Небезпечний олеандр — отрута кімнатної рослини
Олеандр у горщику. Фото: google.com

Небезпечний олеандр — отрута кімнатної рослини 

Усі частини олеандра містять отруту, такі небезпечні речовини як серцевий глікозид олеандрин, який впливає на роботу серцево-судинної системи та неріосид. Вони можуть призвести до серйозного отруєння при контакті або вживанні.

Так, якщо отрута випадково потрапить в організм або ж тварина чи дитина скуштують листок кімнатної рослини, то це може призвести до порушення серцевого ритму, запаморочення, тремору, блювоти. Інколи отруєння може призводити до летального результату.

Якщо сік олеандра потрапить в очі, це може привести до сліпоти. Навіть отрута засохлої рослини є небезпечною. Уникайте тримання олеандра в спальні, на кухні або у вітальні особливо якщо у вас діти або домашні тварини.

 

Де тримати олеандр та як правильно доглядати
Олеандр у кімнаті. Фото: google.com

Де тримати олеандр та як правильно доглядати 

Щоб уникнути негативних наслідків, варто утримувати олеандер якомога далі від приміщень, де ви перебуваєте тривалий час.

Якщо ви вирішили вирощувати цю рослину, будьте обережні та відповідальні. З цією квіткою потрібно працювати в рукавичках. Не дозволяйте дітям або домашнім тваринам наближатися до неї, і якщо виникне підозра на отруєння олеандром, негайно звертайтесь за медичною допомогою. Запам'ятайте, безпека завжди на першому місці, навіть коли мова йде про красиві рослини.

 

Раніше ми писали, які кімнатні рослини небезпечні для дітей та домашніх тварин. 

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно застосовувати корицю для кімнатних рослин. 

Також радимо вам дізнатися, яку квітку називають деревом долі та чому ви захочете її мати. 

здоров'я
поради
небезпека
шкода
кімнатні рослини
дерево

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